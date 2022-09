Fiscalía mantiene 13 años por homicidio al acusado de dejar morir a su esposa

El Fiscal ha mantenido la petición de 13 años de cárcel por homicidio para el hombre acusado de dejar morir en 2018 a su mujer en Manresa (Barcelona), a la que supuestamente desatendió y permitió que se ulcerara, al considerar que pudo haber actuado para evitar el deceso.

En la tercera sesión del juicio celebrada este martes en la Audiencia de Barcelona con jurado popular, el fiscal ha explicado en su informe que L. F. C., "pudiendo actuar" para evitar la muerte, no lo hizo, a sabiendas de que su "inacción" podía "derivar necesariamente" en el fatal desenlace.

La Fiscalía sí que ha retirado las peticiones alternativas que pedía para el acusado, consistentes en cinco años de prisión por los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, y también una multa de 1.800 euros por omisión del deber de socorro.

El fiscal ha señalado que L. F. C. "no tiene ninguna enfermedad mental" y, ante la posibilidad de que sufriera un síndrome de Diógenes no diagnosticado, ha asegurado que, aunque vivían en condiciones muy antihigiénicas, cuando se manifiesta este trastorno "no se puede entrar a la casa" por la "acumulación" de trastos y "porquería", y no era el caso.

En cuanto a la declaración de algunos testigos y del acusado, según las cuales la víctima había rechazado atención sanitaria al asegurar que ella era médico, el fiscal se ha preguntado cómo se suponía que se curaba "si se hacía las cacas y los pipís encima".

El ministerio público ha defendido que el acusado estaba capacitado "intelectivamente" para "comprender lo que ante sus ojos se estaba produciendo" y que, aunque algunas llagas no se veían si no se movía a la mujer, había otras heridas que eran más fáciles de observar.

Por su parte, la defensa de L. F. C. ha solicitado en sus conclusiones la absolución del acusado y, en caso de que fuera declarado culpable, que se aplique el "error invencible", hecho que lo excluiría de responsabilidad criminal, puesto que este desconocía que su actuación acabaría provocándole su muerte.

El letrado de la defensa ha explicado en su informe que el acusado "no quería matar a la esposa", "no quería lesionar a la señora" y ha insistido en que sufría un síndrome de Diógenes que no estaba diagnosticado y que se trataba de una persona en riesgo de exclusión social, según los servicios sociales.

El abogado defensor también ha destacado que los servicios sociales no insistieron en ayudarles pese a que eran conocedores de las condiciones en las que vivían: "¿Qué medidas rechazó este señor? ¿Qué medidas? Si fue a servicios sociales él".

Además, ha señalado que el ministerio público no ha aclarado cuál era la motivación para querer matarla y, además, ha recordado que la mujer fallecida tenía un carácter fuerte y que se negaba a recibir atención sanitaria, actitud que mantuvo hasta el último momento, cuando fue ingresada en el hospital en el que murió.

El jurado debe deliberar ahora sobre la culpabilidad del acusado, cuyo veredicto entregará mañana al juez, que se dará a conocer de forma pública próximamente.