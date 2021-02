Fiscalía ve irracional absolver a un exedil que desobedeció a días del 1-O

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que condene al exedil de Guanyem Badalona en Comú José Téllez al ver irracional su absolución tras haber desobedecido al apropiarse de unos carteles decomisados a días del 1-O, mientras que el acusado ha criticado la excepcionalidad del caso y ha apelado a una "ley de amnistía".

El alto tribunal ha celebrado este martes una vista para estudiar el recurso del ministerio público contra la absolución de Téllez en la causa donde se le acusaba de haberse apropiado de unos carteles relacionados con el referéndum del 1-O, declarado ilegal, que la Guardia Urbana de Badalona había incautado a varios activistas el 25 de septiembre de 2017.

Téllez fue en un principio condenado por un juzgado de Barcelona a pagar 4.380 euros de multa, si bien la Audiencia Provincial acabó absolviéndole y la Fiscalía recurrió esta sentencia ante el Supremo.

En la vista, la fiscal ha discrepado con que Téllez no tuviese "intención de desobedecer" o que no le quedase "más remedio que hacerlo", como argumentó la Audiencia para absolverle, y ha indicado que, aunque el tribunal modificó ligeramente los hechos probados, en esencia "son los mismos".

No se discuten los hechos, ha indicado, sino "la intención" de Téllez, y ha criticado la "irracionalidad" de la argumentación recogida en los fundamentos jurídicos de la sentencia que le absolvió, a tenor de los datos existentes.

Por su parte, la defensa de Téllez ha mantenido que "no existía una orden por parte de los agentes de la Guardia Urbana" que prohibieran al exconcejal llevar a cabo los hechos por los que se le acusó, y ha incidido en que si no existe dicha orden, no puede haber desobediencia.

Telléz, a su llegada al Tribunal Supremo, ha afirmado que su caso no un tema menor si se compara con que esto forma parte de "una causa general donde están encausados más de 2.800 catalanes y catalanas", y ha añadido que para solucionar estas "medidas excepcionales que está llevando esta justicia y la Fiscalía del Gobierno español hay que aplicar también otras medidas excepcionales políticas como son la ley de amnistía".