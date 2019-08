La fiscalía investigará a una agencia de gestación ucraniana con sede en España

La Fiscalía investigará la actividad de una agencia de gestación subrogada ucraniana que ofrece sus servicios en España a través de una filial en nuestro país, tras la denuncia del Gobierno que ve posibles indicios de delito en esta empresa, cuya matriz ya está siendo investigada en Ucrania. El Ministerio Público ha informado de que ha remitido la denuncia de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en relación con la actividad de esta agencia de vientre de alquiler a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que inicie una investigación.

Inicialmente, Justicia informó de que había trasladado a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada. E incluso la titular de Justicia, Dolores Delgado, detalló este lunes a Efe que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuantas. Sin embargo, la Fiscalía detalla que la denuncia del Ministerio solo se refiere a una sola agencia que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, la cual tiene una sede en España que oferta sus servicios en una página web.

Pese a que la gestación subrogada es legal en Ucrania, la empresa matriz de este país está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según está tipificado en el Código Penal ucraniano. A partir de esta investigación, se ha tenido conocimiento de la existencia de la sede española de esta empresa, si bien los hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania y, por tanto, los indicios existentes están aún en fase embrionaria, señala la Fiscalía. Y aunque parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España, la denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por ser la competente para conocer de acuerdo a la Ley.

En declaraciones a Efe, la ministra en funciones señaló ayer que se podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental. "Es un tema muy, muy grave", enfatizó Delgado, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".