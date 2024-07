Fiscalía investiga a exconsellera valenciana de Vox por sus declaraciones sobre un crimen

La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Elisa Núñez -militante de Vox hasta este martes, cuando se dio de baja- por sus declaraciones sobre un crimen en Gata de Gorgos (Alicante).

La decisión de la Fiscalía, que ha confirmado a EFE la responsable de esa sección, Susana Gisbert, se ha abierto a raíz de una denuncia del PSPV-PSOE después de que Núñez afirmara que se había detenido a varias personas de origen marroquí por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre en Gata y añadiera: Vox "acusa a la izquierda de poner en peligro nuestro pueblo con su ceguera ideológica".

Para la Fiscalía, los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, según recoge la notificación sobre la incoación de diligencias.

Núñez fue destituida por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hace una semana, tras romper Vox con el PP en los Gobiernos regionales.

El PSPV-PSOE la denunció el 1 de julio ante la Fiscalía al considerar que sus declaraciones sobre el crimen de Gata de Gorgos, ocurrido a finales de junio, eran "antidemocráticas y xenófobas", y exigió a Mazón su cese "fulminante" al considerar que en un régimen democrático no se pueden amparar este tipo de afirmaciones.

En una reciente sesión de control en Les Corts, Núñez afirmó: "Han opuesto en mi boca palabras que les hubiera gustado oírme decir y que no he dicho; jamás he vinculado un delito con la nacionalidad de un presunto agresor", al tiempo que defendió que había "introducido" un debate sobre "políticas públicas".

En la carta en la que la exconsellera comunicó este martes su decisión de darse baja de Vox, uno de los motivos que argumentaba para esa decisión era que no compartía la "deriva radical" que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox había introducido "en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer".