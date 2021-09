Fiscalía insiste en indagar la "posible responsabilidad" de Rajoy en Kitchen

La Fiscalía discrepa de que el presunto espionaje a Luis Bárcenas desarrollado en la Operación Kitchen estuviese únicamente circunscrito al Ministerio del Interior e insiste en su recurso a la Audiencia Nacional en que hay "elementos" que podrían derivar en "una posible responsabilidad del presidente del Gobierno", Mariano Rajoy.

Anticorrupción no comparte "de ninguna manera" la tesis del juez del caso, que archivó el procedimiento para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro; y rechazó investigar la veracidad de la versión del excomisario José Villarejo, que dijo haber mantenido contactos con Rajoy sobre esta operación "parapolicial" desarrollada entre 2013 y 2015.

En un duro recurso contra el fin de la instrucción, dirigido directamente a la Sala de lo Penal y al que ha tenido acceso Efe, los fiscales reprochan al juez que quiera delimitar "artificialmente" la operación en el ámbito de Interior -cuyos principales responsables en aquella época están procesados- dado que las "posibles responsabilidades" que pudieron tener Rajoy y "los dirigentes del Partido Popular" también deben ser investigadas en la causa.

Los fiscales del caso se muestran especialmente críticos con el juez, al que acusan de establecer un "cordón o inaceptable línea roja" para no investigar más allá del Ministerio del Interior, es decir, para no indagar en la participación o conocimiento que pudo haber tenido en la operación Cospedal, que estuvo imputada unos meses junto a su marido, Ignacio López del Hierro, hasta que el juez los sacó del caso a finales de julio.

No se creen la versión de la ex secretaria general acerca de sus encuentros con Villarejo -con quien dijo que se reunía para obtener información porque el comisario tenía buena relación con la prensa-, y consideran que no cuadra con la información contenida en las agendas del excomisario ni con la explicación que dio su antiguo jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que también estuvo imputado.

La Fiscalía tiene la tesis de que Cospedal se reunió con Villarejo "a iniciativa de la primera" y para "recibir información de los riesgos que para el PP pudieran representar manifestaciones" y sobre todo documentos "comprometedores" que podría tener Bárcenas.

Pese a que hay "un trecho" más allá de la rama policial y vinculada a Interior en la Kitchen,, "parece que ese paso no se quiere dar", afirma el escrito, que cuestiona la "rotunda negativa" a seguir investigando en esa dirección.

De esta forma, los fiscales destacan la "clamorosa preterición en la resolución judiciales de aquellas fuentes documentales" sobre Cospedal, que "reflejan su participación de una manera directa y material" en la Kitchen, en concreto en uno de sus puntos clave: la captación por parte de la rama policial del entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente en la operación.