La Fiscalía informa de 58 feminicidios en 2023 y apela a la protección de los menores

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha informado de que hubo 58 feminicidios en 2023 y ha explicado que la Fiscalía está trabajando con intensidad en extender la protección de las mujeres víctimas de violencia machista a los menores con los que conviven.

En un encuentro este viernes en la Fiscalía de A Coruña y acompañada por el Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, Peramato ha informado que en 2006 hubo 76 feminicidios y en 2022 fueron 50, mientras que en 2023, según datos de la Delegación del Gobierno, fueron 58, lo que considera un repunte importante.

Ha expuesto que, además, se han registrado 42 feminicidios intentados aparte de otros hechos muy graves.

Peramato ha señalado que la función de la Fiscalía es fundamental en la protección de las víctimas y no solo de las mujeres, ha insistido, también de los niños y niñas. Si no los protegemos, no protegemos a sus madres, afirmó.

Desde 2013, ha detallado, han sido asesinados 52 niños y niñas.

Aunque ha reconocido que es difícil hacer un diagnóstico de los factores que llevan a la violencia sobre la mujer, la fiscal ha recordado que se está haciendo un estudio teniendo en cuenta la ruralidad, la discapacidad y la nacionalidad.

Además, ha manifestado la necesidad de facilitar el acceso a las denuncias pues, aunque ahora se registran más, las víctimas suelen tardar una media de ocho años y ocho meses en denunciar.

Teresa Peromato, que ha hecho un llamamiento a tener en cuenta a los agresores con antecedentes con otras víctimas y a las víctimas que no asumen medidas cautelares, ha indicado que de los casos que llegan juicio un 70 % son sentencias condenatorias.