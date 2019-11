La Fiscalía eleva la petición de cárcel para la acusada por el atropello mortal de Paula Fornés

El abogado de la familia de la menor subraya que el dinero de indemnizaciones "no les devuelve a su hija"

La Fiscalía ha elevado este jueves la petición de cárcel para la mujer acusada de atropellar a una menor de 15 años -que falleció como consecuencia del impacto-, conduciendo bajo los efectos del alcohol. La fiscal, Carolina de Miguel, solicita ahora cinco años, cuatro meses y 15 días de prisión.

Por su parte, la acusación particular ha mantenido su petición de 11 años de cárcel, y la defensa, ejercitada por el abogado Miguel Ángel Ordinas, ha reiterado la solicitud de libre absolución. Además, en caso de condena, la defensa pide tener en cuenta las atenuantes de reparación del daño -por unas cantidades consignadas en el Juzgado- y de embriaguez. El juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma, ha durado tres días.

La acusada es una mujer polaca. Se le imputan cinco delitos: homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave, un delito por conducir sin carnet, otro de falsedad en documento público y otro de conducción temeraria.

El trágico suceso tuvo lugar sobre las 02.00 horas de la noche del sábado al domingo, el 24 de junio de 2018, la noche de Sant Joan, en Sa Ràpita. Según varios testigos, la conductora huyó tras el atropello. Un joven la persiguió en coche y la retuvo hasta que llegó la Guardia Civil. La mujer dio positivo en las pruebas de alcoholemia.

EL DINERO "NO LES DEVUELVE A SU HIJA"

La Fiscalía ha calificado de "insultante" que la defensa solicitara la reparación del daño porque la acusada rechazó que las cantidades consignadas se entregaran a la familia, y por lo tanto, no se les ha pagado. Las únicas cantidades que han recibido ha sido del Consorcio de Compensación de Seguros, según ha indicado De Miguel.

Por su parte, el abogado de los padres de la menor, Daniel Castro, ha coincidido con estos argumentos, recalcando que no ha habido pago. Igualmente, ha incidido en que en todo caso el dinero de las posibles indemnizaciones a los padres "no les devuelve a su hija".

Asimismo, las acusaciones se han opuesto a que se pueda apreciar la atenuante de embriaguez, puesto que es un elemento "configurador del delito" en la conducción bajo los efectos del alcohol. La fiscal ha criticado la solicitud con especial dureza, apostillando que "es de primero de derecho penal".

La defensa también ha puesto en duda la legitimidad de la familia para ejercer la acusación particular en calidad de perjudicados en lo que respecta al delito de conducción temeraria, que la Fiscalía no incluye en sus conclusiones. Cuando el letrado ha planteado esta cuestión, los tíos de la menor han abandonado la sala visiblemente indignados. El abogado de los padres de la víctima ha criticado esta petición, que ha tildado de "extemporánea".

LA DEFENSA ASEGURA QUE LA ACUSADA NO HABLA ESPAÑOL

Uno de los principales argumentos de la defensa a lo largo del juicio ha consistido en negar que la acusada hable o entienda español, por lo que impugna la validez de las pruebas de etilometría, alegando que no fue debidamente informada de sus derechos.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han combatido esta premisa en sus informes finales. Han resaltado que todos los testigos coinciden en que la mujer hablaba español y que entendía y ejecutaba las órdenes que se le daban. Además han remarcado que en 2015 fue condenada prestando conformidad sin necesitar intérprete. La Fiscalía ha sugerido que la diferencia es que ahora se le acusan de delitos mucho más graves.

También han destacado que no necesitó intérprete para conversar con su abogada de oficio, que la acusada lleva muchos años en España y que su hija habla castellano. Por todo ello, no consideran "creíble" que sostenga que no entienda el idioma. "¿Vive en una especie de Torre de Babel?", se ha preguntado la fiscal.

No obstante, las acusaciones han razonado que, al margen del derecho a solicitar una prueba de contraste, la mujer estaba "obligada" a someterse a la prueba etilométrica de la Policía. La Fiscalía también ha resaltado que los resultados estaban muy por encima del límite legal, del 0,60 -la prueba de muestreo dio 1,20 y las dos siguientes, 1,09 y 1,03-, y que no es el único indicio necesario para una condena, puesto que la sintomatología que reflejaron los testigos coincide -halitosis y dificultad para mantener el equilibrio, entre otros síntomas-.

EL ABOGADO DE LA FAMILIA LE REPROCHA SU "INCIVISMO"

El abogado de la familia ha reprochado a la acusada su "incivismo total". "No hay ni un solo acto que haya realizado que se pueda entender en términos de respeto. Conduce sin permiso, con un carnet falso, en un coche sin seguro, reincide... no cabe mayor comportamiento de deprecio a las vidas de las personas que puso en peligro", ha protestado el letrado Daniel Castro, que ha criticado que la mujer no se detuviera, y dejara "a una niña desangrándose".

Similarmente, la Fiscalía ha resaltado que si la acusada pudo ser identificada fue porque otros conductores la persiguieron al ver su coche dañado huyendo del lugar del accidente. "Gracias a estos testigos esta señora está aquí, porque si no, hubiera sido muy difícil encontrarla. Solamente hubiéramos tenido la carcasa de un retrovisor, cristales... pero poco más para identificar al presunto responsable", ha enfatizado la fiscal Carolina de Miguel.

Las acusaciones también han considerado acreditado que el permiso polaco, fechado en 1998, que presentó la mujer en el momento de su detención es falso.