El juez rechaza la inmovilización del autobús de Hazte Oír y lo ampara en la "libertad de expresión"

Un juez de guardia de Barcelona ha rechazado la petición de la Fiscalía para inmovilizar el autobús antifeminista de la asociación Hazte Oír, que según los Mossos d'Esquadra ya ha abandonado la capital catalana, al considerar que sus lemas machistas están amparados por la libertad de expresión.

En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha desestimado la medida cautelar que solicitaba la Fiscalía en la denuncia por incitación al odio que ha presentado este lunes contra los responsables de la asociación ultra.

El autobús antifeminista de la asociación Hazte Oír había abandonado Barcelona, después de que la Fiscalía haya pedido su inmovilización como medida cautelar, según han confirmado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía había presentado este lunes una denuncia en los juzgados de guardia de Barcelona contra los responsables de la asociación "Hazte Oír" por delito de odio y discriminación y ha pedido, como medida cautelar, inmovilizar el autobús antifeminista que ha llegado esta mañana a Barcelona. Según la Fiscalía Provincial de Barcelona, Hazte Oír ha organizado una campaña contra las leyes de igualdad, particularmente las que protegen a la mujer y para ello ha fletado un autobús que circula decorado con la figura de Adolf Hitler y con lemas como: "No es violencia de género, es violencia doméstica" y "Las leyes de género discriminan al hombre".

El autobús antifeminista también ha sido sancionado este lunes por la Guardia Urbana de Barcelona al incumplir la Ordenanza de Convivencia de la ciudad y la Ley de Publicidad de Cataluña, aunque esta sanción no comporta inmovilizar el vehículo a su paso por la ciudad. "Es una propaganda que ataca la dignidad, los derechos y la libertad de las mujeres, creando un clima que normaliza la discriminación contra ellas y las insulta al vincular sus ideas con el régimen nacionalsocialista", ha detallado la Fiscalía.

La Fiscalía ha iniciado esta acción legal a raíz de la denuncia presentada por el Instituto Catalán de la Mujer al tener conocimiento de la campaña de Hazte Oír con la circulación de un autobús que difunde mensajes pidiendo la derogación de las leyes de género y las normas LGTBI. El informe policial, que ha contrastado y confirmado los hechos denunciados por el Instituto Catalán de la Mujer ha destacado que en la publicidad del autobús se usa la figura del dictador alemán Hitler, que aparece dibujado con la cara maquillada y el símbolo feminista en la gorra junto a la etiqueta #feminazis, asociando la iconografía nazi a los movimientos de reivindicación feministas.

Aunque la Fiscalía reconoce el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos, ha recordado que la Constitución no reconoce "en modo alguno un pretendido derecho al insulto", pues los discursos del odio no resultan amparados por las garantías de dicha libertad de expresión. "Los responsables de la campaña no se limitan a pedir la derogación las leyes de género", ha apuntado la Fiscalía, sino que lo hacen "en términos ofensivos, humillando y desacreditando al colectivo de mujeres y a las organizaciones que defienden sus derechos".

El autobús ha sido detenido por un grupo de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en la avenida Diagonal, a la altura de la zona universitaria, que se han situado ante del vehículo, impidiendo que continuara su recorrido.