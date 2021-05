Fiscalía asegura estar convencida de que los papeles de Bárcenas son veraces

El fiscal Antonio Romeral ha asegurado en el juicio por la supuesta caja b del PP que tiene la "convicción" de que los llamados papeles de Bárcenas son "reales" y algunas de sus anotaciones contienen "información veraz", pero ha admitido que el testimonio del extesorero le genera "dudas" por sus contradicciones.

Así lo ha manifestado el recién designado teniente fiscal de Anticorrupción durante la exposición de su informe final, tras anunciar este miércoles que elevaba a definitivas sus conclusiones provisionales, descartando la aplicación de cualquier tipo de atenuante para Bárcenas, para quien solicita cinco años de prisión, pese a sus últimas confesiones antes del juicio.

Sobre sus famosos papeles, ha indicado que tanto los manuscritos como las anotaciones que aportó después en soporte digital recogen una información que "es reflejo de hechos y acontecimientos reales", en tanto que algunos de esos apuntes han podido ser contrastados y comprobados.

"La convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos son reales", ha sentenciado Romeral y, aunque ha reconocido que carecen de "valor contable" dadas las "constantes deficiencias" y la "torpeza" con la que Bárcenas llevó aquella contabilidad, ha dejado claro que eso "no quiere decir" que no recojan "información de hechos reales que acontecieron", información, ha dicho, "veraz y con trascendencia jurídico penal".

Lo que no ha entrado a valorar son los supuestos sobresueldos que Bárcenas admitió haber dado a dirigentes del PP, como el expresidente Mariano Rajoy, dado que no ha sido "objeto de investigación" en el juicio y no se puede afirmar si son o no reales, de modo que, aunque "cada uno puede tener las sospechas" que sean, la Fiscalía se debe abstener.

El testimonio de Bárcenas, ha admitido, le genera "dudas" por las "distintas versiones y explicaciones" que ha ido dando en distintos momentos de la investigación, que comenzó en 2013, y que le lleva "siempre a dudar, a ser cauteloso y a solo admitir el testimonio" si se corrobora con otras pruebas.

"No nos sirve solo el testimonio de este señor", ha señalado el fiscal, que no obstante ha resaltado que a lo largo del juicio se ha podido confirmar la "realidad de los documentos" a raíz de la declaración de algunos testigos que reconocieron haber recibido cantidades que cuadran con las anotaciones de esos papeles, o la versión de los peritos, que corroboraron que los apuntes de salida coinciden con el dinero que entraba en la cuenta de donativos del PP.

"Se ha visto claramente cómo pasaban fondos desde la contabilidad B a la contabilidad A, eso es incontestable", ha aseverado.

Romeral ha comenzado su informe defendiéndose de la "llamada de atención" que le hizo el letrado de la acusación de IU, que dijo que le sorprendía "la actitud timorata y poco expansiva del Ministerio Fiscal".

A este respecto ha destacado que, tras tildar a la Fiscalía de timorata, las acusaciones populares retiraron este miércoles precisamente aquellos delitos de los que Romeral no acusó desde un principio por considerar que o habían prescrito o no eran aplicables, como el de organización criminal, por haberse incluido después de los hechos que se están juzgando.

El fiscal ha querido aclarar que esta reflexión no supone un reproche sino que con ello trata "simplemente defender la figura del Ministerio Fiscal", y ha recordado que sus miembros "no podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían".

Antes del informe de la Fiscalía, las defensas han expuesto sus conclusiones definitivas y, así, el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, ha pedido la absolución del extesorero, y en el caso de que sea condenado ha reclamado al tribunal la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y de cooperación, en virtud de las explicaciones que dio antes del juicio en una carta en la que mostró su voluntad de colaborar.

El resto de las defensas también ha solicitado la absolución de sus patrocinados, entre ellas la del PP, que ha pedido ser absuelto como responsable civil subsidiario del dinero presuntamente defraudado por el presunto pago en b de parte de la reforma de la sede del partido en la calle Génova.