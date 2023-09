La Fiscalía aplaude las "buenas prácticas" instauradas en las residencias durante el covid

La Fiscalía General del Estado aplaude que las residencias de mayores mantengan las "buenas prácticas" instauradas en los "momentos críticos" de la pandemia de covid-19, que considera ya superados pues en 2022 solo se iniciaron 32 investigaciones al respecto.

En su memoria anual presentada este jueves, la Fiscalía habla de "correctas actuaciones conforme a los protocolos sanitarios y planes de contingencia en los casos de brote pandémico" y subraya que no se han recibido "quejas" como las de años anteriores por la falta de medios personales o materiales en estos centros.

Prueba de ello es que el Ministerio Público inició en 2022 solo 32 investigaciones, frente a las 786 del "dramático" 2020 y las 509 de 2021.

Respecto al seguimiento de los fallecimientos en residencias y centros de menores, en septiembre de 2022 había 106 procedimientos judiciales en trámite, 20 de ellos iniciados por denuncia de la Fiscalía, que investigaba otras cuatro diligencias.

El Ministerio Público solicitó el año pasado a todas las fiscalías superiores de las comunidades autónomas información sobre sus investigaciones, denuncias y procesos judiciales en curso, con especial hincapié en la de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde se produjo el mayor número de fallecidos en residencias según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

La memoria no reseña problemas relativos a la vacunación de los mayores, superadas las primeras dosis, en las que sí tuvo que intervenir e incluso judicializar algunos casos puntuales, según recuerda.

"El sistema de coordinación sanitario-residencial está prestando la adecuada atención a la cuestión sanitaria", concluye la Fiscalía en su memoria, en la que equipara la situación del covid en las residencias a la de "otros virus respiratorios endémicos".

Una de las "buenas prácticas" que se han mantenido y que destaca son los correos de atención ciudadana, una "herramienta muy útil" para detectar casos de abuso, maltrato, desatención o falta de cuidados de las personas mayores.

También destaca la Fiscalía su "estrecha colaboración" con los servicios de inspección de las comunidades autónomas, que permite mantener actualizada la información de las incidencias derivadas de la pandemia.

ALERTA SOBRE "DEBILIDADES" EN CENTROS DE MAYORES

Pese a la normalización respecto al covid-19, el Ministerio Público llama la atención sobre otras "debilidades" detectadas en centros de mayores que han conllevado "severas limitaciones de derechos fundamentales".

Destaca su preocupación por el empleo de sujeciones, que le ha llevado a emitir una instrucción con pautas de inspección y de actuación para que se cumplan la legalidad de los internamientos y el respeto a la dignidad, la libertad y la promoción de la autonomía de los internos.

Esta instrucción rechaza someter a cualquier tipo de inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción médica, salvo que exista un peligro inminente.

Por otro lado, la Fiscalía apunta que los recursos públicos de emergencia en algunas provincias son insuficientes, no se adecuan a los distintos perfiles de discapacidad o no están bien coordinados por las administraciones, lo que lleva a adoptar resoluciones que no se corresponden con la voluntad y la necesidad de apoyo de la persona dependiente.

Un ejemplo es el de una persona en Almería que, aun queriendo permanecer en su entorno, no es atendida en su domicilio por la falta de recursos y se ve avocada a una situación de "gran vulnerabilidad".

Las fiscalías de Málaga y Tenerife señalan, por su parte, el problema del abandono de mayores en hospitales públicos tras su alta médica al no contar con apoyos familiares o sociales, "auténticos casos de desamparo". En el primer semestre de 2022 fueron comunicados a los servicios sociales por la fiscalía malagueña 94 de estos casos.