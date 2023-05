La Fiscalía abre diligencias al alcalde de Ourense por posibles prácticas de corrupción

La Fiscalía ha acordado este miércoles abrir una investigación al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por una serie de grabaciones en su despacho que podrían atribuirle prácticas de corrupción, entre ellas actuaciones presuntamente irregulares para la financiación de su campaña.

En las grabaciones, divulgadas por La Región y atribuidas al alcalde, éste habla de "la forma de obtener dinero" de concesiones y de multas, lo que para el PSOE, que fue el que realizó la denuncia, se deducen los elementos típicos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales.

Según ha indicado en rueda de prensa el regidor, líder de la formación Democracia Ourensana (DO) y candidato a su reelección, todo forma parte de una estrategia para evitar que su formación repita al frente de la alcaldía y por ello ha insistido en que su partido es "víctima" de una ofensiva de "acoso y derribo".

Así lo ha manifestado en una extensa comparecencia en la que evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones de audio y se ha centrado en denunciar un "espionaje muy grave" tras sus sospechas de que colocaron "micrófonos ocultos" en su despacho.

"¿Cómo se puede comer que tengan audios de distintas épocas y los suelten todos en campaña electoral?", ha espetado Jácome, que ha arremetido contra los medios que han difundido los audios: La Región y La Voz de Galicia.

En su opinión, las grabaciones son obra de una "mafia" que implica a empresas, medios de comunicación y partidos políticos, en especial el PP, ha explicitado.

Para demostrar su tesis, ha indicado que él procede del sector del sonido y no ha dudado en mostrar como ejemplo varios audios con su voz "cortados y manipulados", un trabajo "de profesionales, que calculo que habrá costado entre 200.000 y 300.000 euros", ha apostillado.

No obstante, y a pesar de sospechar de que detrás de todo esto está el PSOE y sobre todo el PP, no ha dudado tampoco en asegurar que de cara a las elecciones municipales del 28M no descarta reeditar un pacto con el líder de los populares, José Manuel Baltar, en el caso de necesitarlo: "Pactaría con el diablo si con ello consigo el cielo para Ourense".

También se ha mostrado convencido de que todo esto no sólo no le restará votos sino que aspira incluso a conseguir mayoría absoluta.

El BNG también presentó el asunto ante la Fiscalía por considerar de "gravedad" el contenido de las conversaciones del regidor orensano. EFE

