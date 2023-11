La Fiscal Superior, Esther Fernández, cree "lamentable" tener que identificarse y dar su DNI a la entrada del Parlamento

La Fiscal Superior del Principado, María Esther Fernández, ha mostrado este lunes su queja formal ante los miembros de la Comisión parlamentaria de Hacienda porque según ha explicado "de una forma inexplicable y con una falta de respeto institucional bastante grave y lamentable le han exigido, identificarse a su entrada a la Junta General".

"Vamos, como si estuviera en un aeropuerto, no me han mandado quitar la chaqueta de milagro a la entrada. Me han pedido identificación y DNI, les faltó, como digo, pedirme quitarme la chaqueta y sacar las llaves. Quiero resaltarlo porque en los 10 años que llevo viniendo no he recibido este trato en la vida", ha dicho la Fiscal.

Y es que la Fiscal Superior considera esta exigencia de identificación "prácticas que hay que corregir" porque a su entender "el respeto a las instituciones es algo que no debe de olvidarse en este país y máximo en estos momentos en los que estamos viviendo".

"No se nos ocurriría nunca si el presidente del Principado o cualquiera de ustedes o el presidente de esta Cámara acude a un edificio judicial pedirle el DNI, la identificación y darle un PIN --en referencia a la pegatina que cualquier invitado a la Junta General debe portar-- para poder pasar".

Todo esto ocurría a primera hora de la mañana, cuando la Fiscal Superior del Principado estaba citada en la Comisión Parlamentaria de Hacienda para presentar la memoria de la Fiscalía referente a 2022, un trámite que se repite cada año.