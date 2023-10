El Fiscal Superior de CyL no cree que endurecer el CP sea suficiente contra los incendios y pide colaboración ciudadana

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, no cree que endurecer el Código Penal sea la panacea para acabar con los incendios forestales pero sí considera de vital importancia la "prevención" y la "colaboración" entre Junta, fiscalías y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y, sobre todo, la "colaboración" de los vecinos de los municipios en los que se producen los fuegos.

De hecho, Mena, quien junto con el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado este lunes en Valladolid el curso FCyL 2301 'Delitos contra el Medio Ambiente. Incendios forestales', ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que aporte datos a los investigadores en aquellos casos en los que se produce un incendio forestal intencionado debido a la enorme dificultad que entraña identificar al autor o autores.

"Su colaboración es fundamental. Muchas veces sabemos que hay alguien en el territorio que sabe mucho más de lo que nos dice. Tienen que ser conscientes de que antes o después la consecuencia catastrófica de ese fuego afecta a todos, incluso a los que callan cuando saben cosas", ha advertido el Fiscal Superior de Castilla y León, quien no tiene claro si endurecer el Código Penal para este tipo de delitos puede suponer o no un freno para quienes causan los incendios de forma voluntaria.

"Las penas actuales no sé si son o no suficientes porque los delincuentes que cometen actos contra el medio ambiente no piensan en la pena. Sólo con la agravación de las penas no creo que sea suficiente", insiste Mena, quien recuerda además que las causas de un fuego son muy variadas por cuanto pueden tener su origen en una venganza, ser originados por los denominados pirómanos, por motivos económicos o por imprudencias, la "típica barbacoa descontrolada".

El curso inaugurado este lunes se centra precisamente en los incendios forestales, aunque también aborda el envenenamiento de especies y los daños causados por las aves en tendidos eléctricos, entre otros temas, tal y como ha explicado el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha destacado la importancia de este foro ya que en el mismo confluyen tres pilares fundamentales, en referencia a la Junta y su acción preventiva, la Fiscalía Superior de Castilla y León en su labor de perseguir y acusar y las FCSE, singularmente el Seprona y las unidades territoriales de la Guardia Civil que se encargan de investigar y, junto a ellos, el personal de campo y servicios jurídicos de la Administración regional.

UN TOTAL DE 906 INCENDIOS Y 755 HECTÁREAS AFECTADAS

El titular de Medio Ambiente, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para anunciar que este martes solicitará a las Cortes su comparecencia voluntaria para dar cuenta en la comisión correspondiente de los datos sobre la campaña actual de incendios.

Se trata, como así ha apuntado, de una "campaña más favorable" que la precedente, como atestigua el dato de esos 906 incendios forestales registrado este año a fecha de 10 de octubre, bastante por debajo de los 1.300 de la media de los últimos diez años, que se han cobrado 755 hectáreas de superficie arbolada, frente a las 6.600 hectáreas de media de los últimos diez años y muy lejos de las 25.000 registradas durante la temporada de 2022 que, tal y como ha incidido, fueron fruto de "circunstancias climatológicas muy adversas".

El consejero ha recordado también que la declaración de peligro alto se ha prolongado este año durante cuatro meses, entre el 12 de junio y el 12 de octubre, en lugar de los tres tradicionales, y que el periodo de peligro medio que rige actualmente decaerá este mismo martes--en principio se había fijado hasta el 19 de octubre--debido a las lluvias caídas y será sustituido por la declaración de peligro bajo.

LAS PLATAFORMAS NO GOBIERNAN

Aunque para este martes esta prevista una concentración sindical ante las puertas de la Consejería de Medio Ambiente para protestar por la amortización de plazas y la falta de aprecio en la futura Relación de Puestos de Trabajo de los agentes medioambientales, Suárez-Quiñones ha vuelto a referirse al acuerdo alcanzado UGT, CCOO y la patronal el 27 de septiembre de 2022, en el marco del Diálogo Social, para situar el escenario de unos acuerdos alcanzados entonces que, según apostilla, se están cumpliendo punto por punto.

En cualquier caso, tras mostrar su respeto a las reivindicaciones de las organizaciones convocantes de la movilización, el consejero ha mostrado su disconformidad con la actuación de determinadas plataformas que "parece que pretenden gobernar, cuando la gobernanza del operativo de incendios es competencia de la Junta".

Suárez-Quiñones ha aprovechado también para anunciar que para el primer periodo de sesiones de 2024 su departamento espera llevar a las Cortes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una vez que el texto se adapte a la normativa estatal. "Creemos que es una oportunidad de creación de empleo y progreso económico y social que va a afectar a muchos sectores", ha sentenciado.

El curso, que contará con la asistencia, entre otros, del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, será clausurado en un acto que contará con la participación del consejero de Medio Ambiente, así como del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.