Fiscal retira petición de cárcel a fotógrafo de "El País" y lo rebaja a multa

La fiscal ha retirado su petición de nueve meses de cárcel al fotógrafo de "El País" Albert García, al que acusaba de atentado a la autoridad por empujar a un policía nacional mientras cubría los disturbios por la condena a la cúpula del procés, y lo ha rebajado a una multa por resistencia.

En el Juzgado de lo penal número 8 de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio al fotógrafo, arropado a su llegada al juzgado por numerosos compañeros, para quien la Fiscalía llegó a pedir hasta un año y medio de cárcel por dos delitos de atentado a la autoridad por golpear a dos policías que le detuvieron, aunque la Audiencia de Barcelona archivó uno de ellos antes de la vista.

Finalmente, tras oír la declaración del acusado, de los testigos y de varios agentes que intervinieron en la detención del fotógrafo, la fiscal ha retirado su petición de cárcel al considerar que no se ha podido acreditar que hubiera cometido un delito de atentado a la autoridad, si bien ha solicitado que se le imponga una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y otro de lesiones leves.

Una vez la fiscal ha retirado su petición de cárcel, el fotógrafo ha insistido en el último turno de palabra en defender su inocencia asegurando que tampoco cometió un delito de resistencia en el momento de ser detenido el 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Según el fotógrafo, un policía le comunicó que estaba detenido y pidió ayuda a un compañero para practicar el arresto, en un momento en que en la plaza Urquinaona ya no había disturbios y la situación estaba bajo control policial.

"En ningún momento opongo resistencia. Siento miedo y no entiendo nada y quiero proteger mi equipo (de fotografía)", ha alegado García, que ha acusado a varios agentes que han declarado en el juicio de incurrir en falso testimonio ya que, por ejemplo, ha detallado que es mentira que hiciera peso muerto con su cuerpo para impedir su traslado una vez detenido.

"Les digo que me hacen daño y que así no podía caminar, el suelo estaba lleno de piedras, me ahogaba con la máscara, era una situación insoportable para caminar", ha indicado García, que también ha desmentido a los agentes que han relatado que el único de los periodistas que no hizo caso a sus indicaciones para apartarse del lugar era él.

En este sentido, en contra del relato de algunos policías que han detallado al juez que la situación a aquella hora seguía siendo tensa y que había "hostilidad", García ha remarcado que en el momento de la detención, pasadas las diez de la noche, en la plaza Urquinaona ya reinaba la tranquilidad, con la policía controlando el lugar y sin manifestantes en los alrededores.

El fotoperiodista, que en el juicio ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, ha aseverado que en ningún momento "golpeó" al agente, sino que fue el policía quien lo agredió cuando fotografiaba una actuación que consideraba desproporcionada: "Al contrario, me golpearon a mí", ha subrayado.

García ha explicado que los hechos sucedieron poco después de las 22.30 horas, cuando salió del balcón de un piso en el que había pasado la tarde fotografiando los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y se dirigió a la plaza Urquinaona.

De acuerdo con su relato, desde allí, a una "distancia muy prudencial" y junto a otros compañeros de prensa, se dispuso a fotografiar una actuación policial contra un joven que, a su juicio, se estaba llevando a cabo "sin ningún tipo de protocolo".

Fue entonces cuando un agente se habría interpuesto delante de su objetivo para "ocultar lo que pudiera fotografiar".

"Lo intenté esquivar un poco, pero el agente me iba tapando constantemente para que no pudiera fotografiar lo que estaba sucediendo. Fue todo muy rápido: sin que me dijera absolutamente nada, me dio un empujón muy fuerte y me fui para atrás", ha dicho.

García ha aseverado que el policía le empujó en el pecho a pesar de que iba correctamente acreditado con el brazalete de prensa y de que llevaba todo su equipo de trabajo consigo, por lo que le pidió entonces "explicaciones" de la agresión, lo que propició que el agente pidiera a sus compañeros que le detuvieran.

Por su parte, el agente de Policía Nacional lesionado ha asegurado que se estaba pidiendo a la prensa que se apartara cuando se topó con García: "Me propinó un empujón y forcejeamos".

Según el policía, el fotoperiodista "hizo caso omiso" a sus "indicaciones" por lo que, tras el forcejeo -en el que se habría lesionado un dedo- pidió a otros efectivos que lo detuvieran, una versión que han corroborado otros miembros del cuerpo.

Al salir del juicio, García ha remarcado que los policías "han mentido en sus declaraciones" y su abogada, Marisa Díaz, les ha reprochado que "crearan una base documental" para justificar una detención "que no tiene ningún sentido". EFE

