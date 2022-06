El fiscal pone el foco en la responsabilidad del PP en el fraude de Imelsa

La décima tercera sesión del primer juicio del caso Imelsa, que ha alcanzado ya la fase final de informes, ha estado dedicada en gran medida a analizar la posible responsabilidad del PP en el supuesto desvío de fondos ilícitos desde la empresa pública Imelsa, una cuestión que el fiscal anticorrupción considera probada y que desde el PP se ha rechazado, pese a admitir ciertos ilícitos.

El fiscal Pablo Ponce, el más veterano en la sección de Anticorrupción en Valencia, ha intervenido durante algo más de dos horas para dibujar al protagonista de esta causa, el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", como un "recaudador" de comisiones ilícitas tanto para el partido, como para su círculo cercano de compinches políticos y para él mismo, y ha considerado perfectamente válidas las grabaciones que realizó durante años como un "seguro de vida".

Tras repasar toda la supuesta actividad delictiva desplegada por los procesados a través de empresas pantalla y contratos fraccionados, Ponce se ha detenido de forma incisiva en el papel que jugó el PP, recordando pronunciamientos judiciales recientes contra el partido y su caja B y alegando que "la fiesta electoral del PP la pagó Imelsa".

"En diciembre de 2020 el Supremo condenó al PP como responsable civil subsidiario por unos pagos realizados a través de un ayuntamiento. Para considerar responsable al partido es necesaria la vinculación de la persona que realiza el gasto con la persona que lo paga. Los gastos electorales se realizan en beneficio del PP, eso es lo relevante, aunque sea de forma díscola o no autorizada. Es conocido que (Juan José) Medina era coordinador de campaña y que el pago no abonado por el PP le beneficia", ha apuntado el fiscal.

Y es que el letrado del PP, Jorge Carbó, ha señalado que "como explicó el gerente del PP, todos los candidatos tienen asignada una cantidad que se determina desde Madrid, pero podemos entender que personalmente pueda resultar frustrante que un candidato pueda querer hacerse un cartel con su foto o más publicidad".

"Desde luego eso es irregular, el PP no lo consiente y tiene normas para evitarlo, pero entendemos que aunque el partido no haya pagado esos gastos, no se puede determinar que los haya abonado una empresa pública", ha Admitido el letrado del PP.

A juicio del fiscal, no es casualidad que se produjese un fraude electoral en Vilamarxant (por parte del actual diputado nacional del PP y exalcalde, Vicente Betoret, aunque esta parte del sumario se considera prescrita) y Moncada "porque se conforma una unidad de voluntades entre Betoret, Benavent, Medina y (Alfonso) Rus para repartirse dinero procedente de comisiones ilícitas. Por eso no es de extrañar que Thematica -firma que el fiscal sostiene que estaba controlada por Benavent- trabaje en estos dos municipios".

"Se ha acreditado hasta la saciedad -ha resaltado- que todos los trabajos que facturó Thematica en las campañas de 2007 y 2008 fueron realizados y que fueron pagados, no por el PP, sino por Imelsa".

Ponce ha recordado el paso de Benavent como responsable de la Fundación Jaume II el Just y el "descalabro de 9 millones de euros" que supuso esta entidad y que "han acabado pagando todos los valencianos".

"A Benavent se le nombró gerente de Imelsa porque era un gran recaudador para el partido, porque le enseñó Vicente Burgos (en la fundación) a negociar comisiones del 2 o el 3 % con las empresas", ha sostenido el fiscal.

Y respecto a este tema, ha advertido: "Ya veremos qué pasa con la responsabilidad civil del PP -procesado en esta causa precisamente como responsable civil-, porque no puede ser que tengamos unas leyes que obligan a fiscalizar el gasto electoral y que haya un gerente del partido que admita que hay gastos al margen y que 'cada uno se busca la vida'. La aristocracia política no puede funcionar así".

Respecto a esta tesis del fiscal, el letrado del PP ha apuntado que primero se debería ver "si hay o no delito en la actuación de los cargos del PP y después determinar la posible responsabilidad civil subsidiaria".

"La Guardia Civil encontró en Thematica, una empresa de un profesional de la publicidad, facturas por la elaboración de carteles y trípticos que nadie duda que se realizaran".

En este sentido, el letrado del PP considera obvio que "se pueden acreditar esos trabajos y también que el PP no los pagó, porque no están en su contabilidad", pero "nunca" se podrá acreditar que los pagase Imelsa, ha remarcado, algo que "ni siquiera hace la Guardia Civil, que lo considera verosímil".

Por el contrario, ha continuado este abogado, "hay explicaciones alternativas igualmente coherentes que no se han desmontado", como que los concejales de Moncada se hiciesen cargo del pago de estos gastos a través de una cuenta en la que depositaban sus complementos por asistencia a plenos y otras subvenciones que llegaban desde el Consistorio al grupo.

Por último, ha cuestionado que el PP se beneficiase con esta supuesta operativa delictiva. "Se puede beneficiar si sus candidatos ganan, pero el que se esfuerza por decorar su campaña por encima de lo que el partido le atribuye es el candidato, de modo que a quien beneficia no es tanto al partido como al propio candidato", ha concluido.

Mañana miércoles, a partir de las 9.30 horas, será el turno del resto de las defensas, entre ellas las de Marcos Benavent y Juan José Medina, en la que podría ser la última sesión de este primer juicio de la macrocausa sobre Imelsa. EFE

jfg/jc/fg