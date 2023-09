Fiscal pide 27 años de prisión por matar a su mujer a cuchilladas en 2019 en Castellbisbal

La Fiscalía pide 27 años de prisión para un hombre acusado de matar presuntamente a su pareja, a la que asestó varias puñaladas en Castellbisbal (Barcelona) en 2019, y sobre la que previamente había ejercido un "dominio absoluto", una "conducta humillante" en presencia de los hijos y a la que agredió con anterioridad.

El tribunal del jurado de la Audiencia de Barcelona juzga desde este martes y hasta el próximo viernes a este hombre, quien según el ministerio público el 31 de octubre de 2019 asestó "numerosas puñaladas" a su mujer con un cuchillo en una caseta de labranza, ocasionándole al menos 14 lesiones que "le provocaron un shock" y su fallecimiento.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que el hombre, en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2019, actuó con la "intención de acabar" con la vida de su esposa, y que además lo hizo produciendo en la víctima "un sufrimiento innecesario para alcanzar el fin letal perseguido".

Agrega, asimismo, que en el momento de este ataque "inesperado" y mortal el hombre se valió de su "notoria superioridad física" y de la confianza de la mujer por la relación afectiva que ambos mantenían, de manera que fue "imposible" la "defensa o huida" de la mujer para poder pedir auxilio.

De acuerdo con la acusación del ministerio público, al poco tiempo de que la pareja contrajera matrimonio, pero con "mayor intensidad" en los últimos meses antes del asesinato, el hombre "desarrolló sobre su mujer una permanente conducta de desprecio y humillación, llegando a controlarla en las facetas más elementales de su vida".

Este control, apunta la Fiscalía, incluía las comunicaciones de la víctima o sus salidas de casa, con el que pretendía "aislarla de su círculo de amistades más cercano".

"El acusado trataba de mantener un dominio absoluto de su esposa, llegando a prohibirle salir de casa si no lo hacía en su compañía salvo raras excepciones, quitarle el teléfono móvil para impedirle todo contacto que no pudiese controlar, vigilándola a escondidas cuando le permitía salir a la calle" e, incluso, ideó y ejecutó "diversos sistemas para comprobar que no abandonaba el domicilio familiar sin su autorización", relata el ministerio público.

Además de este "dominio absoluto", el acusado profería a la mujer continuas "expresiones despectivas y humillantes" como "perra", "zorra" o "no vales nada", llegando incluso a lanzarle frases "amedrentadoras" tales como "te voy a matar", todo ello en presencia de los cuatro hijos comunes, tres de ellos menores de edad en la fecha de los hechos.

El escrito de acusación señala, asimismo, que el procesado llegó a agredir físicamente a su mujer en dos ocasiones: la primera de ellas en 2005, cuando el hombre la golpeó con un palo mientras ambos se encontraban en la caseta de labranza en la que aquel trabajaba, y la segunda en 2013, ocasión en la que intentó agredirla con un cuchillo sin llegar a alcanzarla al impedirlo uno de los hijos.

Tras el asesinato, y mediante una resolución dictada en fecha 8 de noviembre de 2019, la Dirección General de Ayuda a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), dependiente de la Generalitat, acordó el desamparo de los hijos menores y el acogimiento de los mismos por parte del hermano mayor, hasta la mayoría de edad de aquellos.

Los hijos del matrimonio, tras el crimen, sufrieron secuelas postraumáticas de carácter leve-moderada de tipo intrusivo, ?ognitivo, anímico, con alteraciones de la activación/reactividad, obsesión-compulsión y ansiedad, entre otras.

Por estos hechos, el fiscal imputa al acusado un delito de asesinato con alevosía con la concurrencia mixta de parentesco como agravante, por el que pide 24 años de cárcel, y un delito de maltrato habitual, por el que solicita otros 3 años de prisión.

Además, pide que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de sus hijos y de mantener cualquier comunicación con ellos, por un tiempo superior a diez años de la pena a la que pueda ser condenado, así como la privación de la patria potestad.

El juicio ha comenzado este martes con la elección de los miembros del jurado, y proseguirá mañana con las declaraciones de los testigos.