Fiscal pide 4 años para un joven por incidentes durante Consejo de Ministros

El fiscal pide cuatro años de prisión para un joven acusado de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad por los incidentes ocurridos durante la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2018, al entender que participó en las protestas con la intención de impedir la reunión.

En la Sección octava de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este martes el juicio contra Arnau E.B., quien ha negado los hechos ante el tribunal, pese a lo cual el ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales manteniendo la pena de prisión que suman cuatro años, tres por el delito de desórdenes públicos y uno por el de atentado a la autoridad.

En su escrito de acusación, el fiscal relata que sobre las 13.30 horas del 21 de diciembre de 2018 unas 200 personas se concentraron en la confluencia de las calles Fustería y Mercè, en las inmediaciones del edificio de La Llotja donde se reunía el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, con el "propósito concertado de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana".

Para ello, prosigue el escrito del fiscal, los manifestantes lanzaron objetos "contundentes" como botellas de vidrio o adoquines contra las líneas policiales, algunos de los cuales impactaron en los agentes o en los vehículos de la policía catalana, y tiraron "bruscamente" de las vallas metálicas protectoras que llegaron a ser superadas por algunos de los concentrados.

Según el ministerio público, en esos momentos de tensión, el acusado agarró del uniforme a un subinspector de los Mossos d'Esquadra tirando de él y arrastrándole hacia los manifestantes, hasta que perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Durante el juicio celebrado hoy, el joven ha admitido que estaba en la "primera línea" de esa concentración concreta para "protestar y mostrar su rechazo" a la celebración del Consejo de Ministros sin pretender boicotearlo, pero ha negado que lanzase objetos, que moviese ninguna valla o que agarrase al subinspector de la policía catalana y le arrastrara.

Al contrario, el acusado ha afirmado que notó como un agente de los Mossos le cogía del brazo haciéndole perder el equilibrio y que otro compañero de aquél le puso la porra en el cuello para reducirlo antes de ser detenido.

El subinspector en cuestión no ha estado presente en el juicio celebrado este martes en la Audiencia al encontrarse fuera de España por motivos laborales, aunque sí ha declarado el agente que ayudó a reducir y detener al acusado.

Este agente de la policía catalana ha testificado que el acusado "cogió al subinspector por la armilla del hombro intentando llevarlo hacia la masa" y que este "no pudo zafarse", tras lo cual ambos cayeron al suelo, momento en el que él intervino.

Ha reconocido que no vio al acusado lanzar objetos contra los agentes y ha dicho no recordar si utilizó o no la porra para reducir al joven.

Como testigos de la defensa, han declarado una mujer y su hija, amigos del acusado, que también participaron en esa concentración.

La joven ha afirmado que, en un momento de tensión en el que los Mossos estaban a punto de cargar, los manifestantes retrocedieron pero que el acusado se quedó solo, tras lo cual algunos agentes tiraron de él.

Además, ha corroborado la declaración del joven al asegurar que ni cogió al subinspector ni lo arrastró.

La madre de esta testigo ha declarado que vio a varios agentes correr hacia los manifestantes, momento en el que el acusado tropezó, cayó sobre la gente y fue detenido por los Mossos.

En sus conclusiones finales, la fiscal ha señalado que no fue una protesta pacífica, sino que tenía una "intencionalidad violenta para impedir un acto gubernamental" como el Consejo de Ministros, en la que el acusado contribuyó para "impedir o dificultar" el acceso al edificio donde se celebraba la reunión.

"El que se coloca en primera línea, es el que quiere atacar, por eso viste de oscuro y lleva la cara tapada" como este joven, ha asegurado la representante del ministerio público ante el tribunal.

En cambio, según el letrado de la defensa, no ha quedado acreditado que el acusado arrastrara a este subinspector de los Mossos ni que lanzase objetos, sino todo lo contrario: "Se quedó solo, con quietud", mientras los manifestantes retrocedían, ha esgrimido el abogado.