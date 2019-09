Fiscal pide 7 años de cárcel a Correa y Crespo por la rama de Gürtel en Jerez

La fiscal ha mantenido este martes en el juicio su petición de siete años y nueve meses de prisión para los números 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, por la rama de la trama en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo Ayuntamiento les adjudicó contratos supuestamente irregulares para Fitur 2004.

En el trámite de conclusiones definitivas la fiscal ha mantenido igualmente su solicitud de la misma pena de siete años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos de falsedad documental y fraude a las administraciones públicas para el exempleado de las empresas de Gürtel Javier Nombela.

Para Isabel Jordán, exadministradora de sociedades de la trama, la Fiscalía pedía inicialmente la misma pena pero la ha reducido a un año y once meses al estimar que hay que aplicarle una atenuante de colaboración al ratificar la acusada en el juicio el escrito que presentó en la Fiscalía antes de la vista, en el que reconocía los hechos y aportaba documentación.

La representante del Ministerio Público ha mantenido su petición de siete años de prisión para los funcionarios del Ayuntamiento de Jerez José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad; Manuel Báez, exsecretario; Milagros Pérez, exinterventora, y Lourdes Montenegro, técnico municipal, y de dos para la exinterventora Milagros Abascal.

Están acusados de irregularidades en los contratos adjudicados directamente a empresas de Correa para el montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital, por 355.391 euros.

Según la Fiscalía los documentos justificativos de los expedientes administrativos no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos sino en otras posteriores una vez finalizada la feria de turismo y se elaboraron para dar apariencia de legalidad al procedimiento.

Las acusaciones, ejercidas por PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), se han adherido a la petición de la Fiscalía aunque la letrada de la primera ha estimado que los cinco acusados que trabajaban en el Ayuntamiento deben ser condenados a la pena mínima posible ya que seguían órdenes.

Por su parte el abogado de Correa ha estimado que en el caso de sentencia condenatoria habría que aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, alegación a la que se han sumado otras defensas.

Correa y Crespo ya cumplen en prisión penas superiores a 60 y 50 años de prisión, respectivamente, impuestas en sentencias de otras piezas del caso Gürtel.

Este martes ha testificado la diputada del PP María José García-Pelayo, que ha asegurado que no tuvo relación alguna con personas de Gürtel y que siendo alcaldesa de Jerez se limitó a firmar documentos que le pasaban en el ayuntamiento del expediente de Fitur 2004 en la confianza de que eran correctos.

La declaración como testigo de María José García-Pelayo estaba prevista para este lunes pero el tribunal decidió retrasarla para que compareciera con abogado dado que la Fiscalía pretende que el Tribunal Supremo reabra la causa contra ella.

García-Pelayo ha asegurado que ni participó en ninguna reunión con personas relacionadas con Gürtel ni con el exjefe de prensa del PP el fallecido Isidro Cuberos, que según la Fiscalía intermedió entre el Ayuntamiento de Jerez y la trama de empresas de Correa a cambio de una comisión.

"Yo no he estado nunca en Serrano 40", la sede de las empresas de Correa, "y a lo más que he llegado de Serrano ha sido a Zara", ha asegurado García-Pelayo.

De esta forma ha rechazado lo que manifestó en el juicio el considerado número 3 de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, que testificó que García-Pelayo visitó en enero de 2004 la sede de las empresas del entramado.

Igualmente García-Pelayo ha mantenido que "es mentira" lo declarado en el juicio por la acusada Isabel Jordán, quien relató que la entonces alcaldesa de Jerez y Cuberos visitaron en dos ocasiones la sede de las empresas de Correa y que se reunieron con Pablo Crespo.