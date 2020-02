Fiscal se opone a las salidas de Forn y al "plan" del Govern para los presos

La Fiscalía se ha opuesto también a las salidas que la cárcel de Lledoners ha autorizado al exconseller de Interior Joaquim Forn, al considerarlo "abusivo", en un escrito en el que vuelve a arremeter contra el "plan" del Govern de otorgar un régimen de semilibertad a todos los políticos presos.

Como ya hiciera en el caso de la flexibilización del régimen penitenciario de los "Jordis", la Fiscalía ha pedido al juzgado de vigilancia que revoque las salidas de cinco días a la semana que Lledoners concedió a Forn para trabajar como jurista en el grupo Mediapro.

En su informe, el ministerio público invoca la jurisprudencia sobre la cuestión y advierte de que flexibilizar el régimen carcelario de un recluso para trabajar, cuando este ya tiene hábitos laborales, puede suponer "un intento abusivo o torticero" en la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

De hecho, en su escrito, el ministerio público resalta que la consellera de Justicia, Ester Capella, ha manifestado que el 100.2 se aplicará a todos los políticos presos -para lo que adjunta varios artículos de prensa- y reprocha de nuevo al Govern su "plan" para "otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad" a todos los condenados por sedición por el Supremo.

Para el ministerio público, es "en este plan" en lo que se encuentran las "verdaderas razonas de la concesión del régimen flexible al penado, y no en razones tratamentales".

En ese sentido, señala la Fiscalía que no consta que Forn haya "realizado programa de tratamiento específico" para reeducarse por el delito de sedición a que fue condenado y que sus salidas para trabajar no tienen ningún efecto en ese sentido, puesto que el recluso no cometió los delitos de "necesidad económica" sino contra el orden público.

"No debemos olvidar que el interno no está condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos", subraya el escrito del ministerio público.

Insiste el ministerio público en que de los informes aportados por la prisión no se deriva que Forn haya realizado ningún programa de tratamiento específico de reeducación, más allá de haber trabajado la "planificación y toma de decisiones, la estimulación del pensamiento crítico y el análisis de los antecedentes y las consecuencias de la conducta por la que ha sido condenado".

Según el fiscal, Forn es una persona "plenamente insertada en la sociedad", por lo que "lo primordial" en su caso es cubrir la otra finalidad de la pena, "la reeducación a través de un programa de tratamiento cuyo objetivo es la necesidad de interiorización del respeto a la ley".

"Cuando alcance el tercer grado de tratamiento o la libertad condicional, no cabe duda de que no tendrá el interno ningún problema para obtener trabajo en el exterior, dada su preparación, su competencia y sus relaciones laborales", como demuestra, agrega el fiscal, la oferta que recibió de Mediapro al poco tiempo de ser calificado en segundo grado penitenciario.

Para la Fiscalía, en el caso de los delitos graves, como sería el de sedición, "la pena ha de identificarse por la sociedad y por el afectado como una sanción efectiva, a fin de mantener la confianza en el Estado de Derecho y en el bueno funcionamiento de la administración pública, afianzando la máxima de que la justicia es igual para todos (...)".