El fiscal mantiene que Grau cometió cohecho en el Ayuntamiento de Valencia

El fiscal sostiene que Alfonso Grau (PP), exvicealcalde de Valencia durante los últimos mandatos de Rita Barberá como alcaldesa, cometió cohecho al aceptar dos relojes por parte del empresario Urbano Catalán, contratista del Consistorio, y también un delito de blanqueo, al usarlos como forma de pago en la compra de otros modelos más caros.

En la última sesión del juicio, que desde la semana pasada se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal ha mantenido la petición de seis años de prisión para Grau por cohecho y blanqueo de capitales, además de una multa de 75.000 euros, y de un año de prisión para Catalán por un delito continuado de cohecho.

Según ha explicado el fiscal, en el caso del blanqueo se produce no por haber pagado en metálico la diferencia entre los relojes supuestamente regalados y los adquiridos posteriormente, sino por "transmitir bienes que tienen su origen en una actividad delictiva", el cohecho en este caso.

En este juicio, que ha quedado visto para sentencia, las defensas han solicitado la libre absolución tanto del político del PP como de Urbano Catalán, este último acusado únicamente de cohecho por considerar que no se ha podido acreditar que los relojes que cambió Grau fuesen regalados por el empresario.

Asimismo, las defensas han cuestionado la certeza de la contabilidad remitida por la joyería Rabat a la Agencia Tributaria, al advertir que esta empresa fue objeto de varias acusaciones, entre ellas las de falsedad contable y la de blanquear caudales provenientes del narcotráfico.

Ninguno de los dos acusados ha ejercido su derecho a una última intervención ante el tribunal, de modo que el asunto ha quedado ya visto para sentencia, tras cinco sesiones.

En su informe final, el fiscal ha argumentado que, a su juicio, no tiene sentido que Grau no haya informado al tribunal de qué familiar o familiares le regalaron los relojes, tal y como sostuvo en su declaración.

"Dijo que si daba ese dato, los nombres aparecerían vinculados a este procedimiento, pero esa explicación no es razonable, ya que si hubiese dicho a Hacienda quién le regaló el reloj hubiese sido fácil comprobarlo, no hubiese estado expuesto mediáticamente y probablemente este juicio no hubiese existido", ha apuntado el fiscal.

Asimismo, ha detallado que la inspección fiscal a Grau no es consecuencia de la iniciada a la joyería Rabat, donde se compraron los relojes, sino del hecho de que el ex número dos de Barberá gastó 108.308 euros en joyas en tres años.

La defensa de Alfonso Grau, que ejerce Jesús Bonet, ha insistido en que para que se produzca el delito de blanqueo "el destinatario ha de ser consciente del origen ilícito del bien que recibe, pero se le entrega un reloj que tiene factura y que está metido en el tráfico económico".

Ademá, ha desacreditado la contabilidad remitida por la empresa Rabat, propietaria de la joyería, al advertir que "está investigada desde 2012 en Barcelona por falsedad contable y blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico".

La defensa de Catalán, que ejerce Javier Boix, ha asegurado que "el director de la tienda Rabat de Valencia cuando se produjo la compra de los relojes ha asegurado que es imposible que sean los mismos que Grau devolvió" y ha insistido en que entre el empresario y el político no se ha acreditado ninguna relación, ninguna cita en la que el empresario pudiese preguntarle si le había gustado el supuesto regalo.