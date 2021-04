El fiscal de 'la manada de Sabadell' afea la "teoría del consentimiento" y mantiene la acusación

No da "ningún tipo de credibilidad" a las declaraciones de los procesados

El fiscal del juicio a 'la manada de Sabadell', Eduardo Gutiérrez, ha criticado que el principal acusado de la violación múltiple haya planteado en su declaración "la teoría del consentimiento" al afirmar que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante y negar que la agrediera.

En su informe final en el juicio en la sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha mantenido que esta justificación "carece de toda lógica y credibilidad, solo puede entenderse por una manifestación al derecho de la defensa", y ha reprochado que no dijo nada similar durante la fase de investigación.

Ha recordado que se encontró semen del acusado en varias partes del cuerpo de la joven, lo que no concuerda con lo que él ha explicado a los jueces.

"El relato de la víctima es perfectamente verídico y creíble para desvirtuar la inocencia de los agresores", ha zanjado el fiscal después de escuchar las declaraciones de los cuatro acusados, que han mantenido que fue sexo consentido o bien que no presenciaron la agresión.

El fiscal ha remarcado que no fue consentido, para lo que ha recordado que la joven salió "corriendo de la nave al grito de 'ayuda', como han dicho los testigos", y al llegar a urgencias tenía varias lesiones.

"Fue víctima de una violación múltiple: tres carnalmente y tres cooperaron para que los otros pudieran hacerlo", y ha recordado que dos de los sospechosos como autores materiales no han sido juzgados, uno porque se fugó y otro porque la investigación no logró identificarle.

COOPERADORES E "INTIMIDACIÓN AMBIENTAL"

Tampoco ha dado credibilidad a los tres acusados que han afirmado que esa noche no estuvieron en la nave industrial donde ocurrió la agresión, y ha mantenido la petición de condenarlos como cooperadores necesarios.

"Ayudan a crear la intimidación ambiental para que la victima no intente ninguna defensa ni posibilidad de escapar. En el momento en que se encontró sola con uno, salió corriendo. Antes no pudo por la actuación de todos los procesados", y ha mantenido que no solo no impidieron la agresión sino que propiciaron que los otros la hicieran.

DEFENSAS

Al exponer los informes finales, los letrados de la defensa han insistido en cuestionar las ruedas de reconocimiento y los métodos con los que se ha identificado a los acusados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ha sufrido las consecuencias de una concatenación de hechos que le han situado como acusado", ha dicho el abogado de uno de los procesados y de quien se encontró una huella en la habitación donde ocurrió la violación, lo que ha tachado de conjetura.

La abogada Raquel Ramos, que defiende al acusado como autor material, ha cargado contra la víctima al decir que quería "seguir de fiesta" al salir del bar, ha tachado su declaración de incongruente y ha asegurado que pudo escapar de la nave industrial y no lo hizo.