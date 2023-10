Fiscal jefe pide aumentar número de funcionarios: "La justicia sigue como hermana pobre de la administración"

El fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo Rubio, ha señalado la necesidad de aumentar la plantilla de fiscales y ha reclamado también el aumento del número de funcionarios para que haya al menos uno por cada fiscal; incidiendo en más inversión en justicia que, dice, "sigue como la hermana pobre de la administración desde hace muchísimos años".

En declaraciones a Europa Press, Calvo Rubio ha explicado la situación actual de la Fiscalía malagueña, con 105 miembros del ministerio público y ha incidido en que "qué menos que un funcionario por fiscal", cuando ahora en el área penal hay dos representantes de la Fiscalía por cada funcionario.

"Aunque evidentemente no solo hay que mirar los números, somos la Fiscalía que puede tener más trabajo de esta comunidad autónoma y en funcionarios tenemos la ratio más baja de toda Andalucía", ha manifestado.

Así, ha señalado que si los fiscales están realizando otras tareas "no están haciendo realmente su trabajo, como formular escritos de acusaciones o celebrar juicios". "No tenemos que buscar rentabilidad, pero sí eficacia; para que el fiscal pueda dirigir y hacer su trabajo, necesita que haya alguien que ejecute. Y ahora mismo, no hay", ha apuntado.

No obstante, ha explicado que este aumento de la plantilla de funcionarios que solicita sería "para ejecutar mejor lo que nosotros ahora mismo ya hacemos", pero ha apuntado que "si queremos llegar a más de lo que llegamos actualmente, necesariamente necesitamos más fiscales".

"El intentar llegar a algunas situaciones y poder anticiparnos un poco otras tendríamos que hacerlo con más fiscales", ha indicado Calvo Rubio, señalando que potenciaría todas las especialidades de la Fiscalía, en las que "se hace un esfuerzo tremendo por parte de los fiscales y se intenta dar salida a todo lo que podemos".

En este punto, ha puesto como ejemplo que "si le ponemos a un médico que atienda cada diez minutos, evidentemente no se puede dedicar en profundidad lo mismo que si le dijéramos que tiene 20 minutos. Pues esto es algo parecido".

Según Calvo Rubio, "de la misma manera que hablamos de más fiscales, hablamos de más juzgados". "La sensación que nos da muchas veces es que no interesa que la justicia funcione porque realmente lo que necesitamos es inversión. Y no se invierte", ha dicho, insistiendo en la importancia de "darle un empujón a esto".

En este punto, ha apuntado que "lo que nosotros estamos pidiendo en quien va a repercutir es en la sociedad". "Obviamente, si nosotros trabajamos mejores condiciones, repercutirá en los ciudadanos", ha incidido, considerando que "una justicia que es lenta pierde mucho de justa, por tanto, se necesita una gran inversión".

"Cada caso para el ciudadano no es un asunto más, es su procedimiento y ese procedimiento va a influir muchísimo en su vida. Y cuando le decimos que va a tardar por ejemplo tres años en celebrar el juicio nos va a decir qué justicia es esta", ha aseverado.

Para Calvo rubio, el nuevo modelo de Oficina Fiscal ya en marcha en Málaga va a suponer "en primer lugar, una nueva reorganización de la Fiscalía, lo que, evidentemente, va a redundar en prestar un mejor servicio que es lo que nos interesa, que los ciudadanos perciban que se está trabajando y que se intentan hacer las cosas bien, a pesar de la carencia de medios que tenemos".