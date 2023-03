Fiscal: Imelsa fue una traición, asusta pensar qué se hizo con tanto dinero

El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado ha señalado este lunes en su informe final en el segundo juicio del caso Imelsa que la historia de esta empresa pública -y de Ciegsa- "es la historia de una traición, del uso en beneficio propio del dinero de todos los españoles", concretamente unos 235 millones de euros, y ha agregado que "asusta pensar todo lo que se ha podido hacer" con estos fondos.

El fiscal se ha referido al presupuesto que manejó el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, durante el tiempo que estuvo al frente de esta empresa pública, "casi 40 millones de euros anuales".

"Gracias a la investigación se han incoado 11 piezas separadas, ya disponemos de una sentencia condenatoria y nos quedan a todos largos juicios todavía", ha agregado.

En el inicio de su intervención, el fiscal ha negado que exista derecho a la intimidad de Marcos Benavent en lo relativo a las grabaciones que realizó durante años y que volcó en un ordenador de su exsuegro.

"Benavent declaró sin ningún tipo de problemas ante la Policía y el juzgado, nunca dijo que se había vulnerado su derecho a la intimidad, 10 años después no puede decir eso. Renunció a su intimidad, no se puede retomar esta parcela", ha apuntado el fiscal Maldonado.

Para cimentar esta tesis, el fiscal se ha referido al caso Falciani y la conocida lista de miles de posibles evasores fiscales que este contable obtuvo "sin tener derecho a ello y usando sus conocimientos informáticos".

"Las defensas entonces dijeron que la información económica forma parte del derecho a la intimidad y que no se podía dudar de la intromisión ilegítima de Falciani, pero se concluyó que era perfectamente legal la intromisión en la intimidad por parte de un particular que no tenía como objetivo perjudicar a las personas que estaban en las listas".

Además, ha agregado que "Benavent se divorció en 2010 y declaró en 2015. En todo este periodo no reclamó las cintas ni presentó una demanda judicial para recuperarlas. Él tuvo posibilidad de llevarse ese disco duro, que estaba a la vista de su mujer o su suegra. Entendemos que hizo una dejación absoluta de su derecho a la intimidad".

Por otra parte, ha recordado que tanto el perito de la Guardia Civil como el de la defensa de Alfonso Rus concluyeron que el contenido de los dos "pendrives" presentados a la Fiscalía -con las grabaciones de Benavent- tenían la misma huella digital y que, por tanto, ninguna fue alterada.

En cualquier caso, se ha preguntado, "Benavent grabó, con un teléfono o con una grabadora. Si dice que los audios están manipulados ¿dónde están los originales?".