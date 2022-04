Fiscal: 3 hermanos formaban célula en Badalona para enviar yihadistas a Siria

El fiscal José Perals ha dicho en el juicio que tres hermanos marroquíes detenidos en 2020 en Badalona se convirtieron en un "germen de cultivo" yihadista en esta localidad barcelonesa para captar a jóvenes con la intención de que viajaran a Siria para cometer atentados terroristas.

La Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio a Khalid L., Hicham L. y Ben Gacem L, para los que el fiscal ha pedido que sean condenados a nueve años de prisión por un delito de integración en organización terrorista.

A su juicio ha quedado probado que formaban parte de una célula yihadista vinculada al grupo islamista radical Hizb Ut Tahrir al Islami (Partido de Liberación Islámica) y que captaban a jóvenes, con reuniones en sus domicilios en un edificio de la calle de Calderón de la Barca de Badalona, para que fueran a combatir con Dáesh a Siria, donde uno de ellos, Mohamed K., murió en 2016 en un bombardeo.

El fiscal ha recordado que la causa se inició a raíz de la denuncia de una mujer, que declaró como testigo protegida en la vista con identidad oculta por razones de seguridad, y que decidió relatar en 2018 lo que sabía a la Policía ya que es una persona del barrio de los acusados que no quería que le pasara a más jóvenes lo que le ocurrió a Mohamed K..

No obstante, ha advertido de que además de las declaración de esta mujer hay mas pruebas como las vigilancias de la Policía de las reuniones mantenidas de forma periódica en los domicilios de los hermanos en Badalona con jóvenes de la zona, entre otras como el material de contenido yihadista que se les incautó en ordenadores y móviles, además de libros que justificaban la violencia.

El fiscal ha comentado que las células como la que integraban los acusados iban mas allá de un mero adoctrinamiento terrorista ya que preparaban a los jóvenes que captaban para viajar a Siria e Irak para luchar con el Estado Islámico o para cometer atentados en España o en otros países europeos.

Por su parte el abogado defensor de los tres hermanos ha pedido la absolución de todos ellos ya que a su juicio no existe ninguna prueba de que captaran a jóvenes para tal fin y ha alegado que las reuniones en sus casas eran de amigos en las que se hablaba de todo pero no de yihadismo y que en ellas no participó Ben Gacem L.

Además ha considerado que la declaración de la mujer que denunció los hechos es nula ya que ha declarado por videoconferencia y sin que se conozca su identidad, vulnerando el derecho de defensa.

"La testigo protegida ha mentido reiteradamente y tiene intereses oscuros que desconocemos, hay algo que esconde que no sabemos", ha mantenido el letrado de la defensa.

Solo ha hecho uso de su derecho a la última palabra uno de los tres hermanos acusados, Ben Gacem L., que ha dicho que lleva conviviendo con los españoles desde hace treinta años, que nunca ha tenido problema alguno y que no tiene "esas ideas malas" de las que se le acusa.