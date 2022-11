Fiscal general evita valorar indulto de Griñán: Estamos antes de ese momento

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha evitado este miércoles anticipar el posicionamiento de la Fiscalía respecto a la petición de indulto del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, porque esta no ha llegado al Ministerio Público.

"Naturalmente, hasta que no esté encima de la mesa, hasta que no sepamos cómo, cuándo, de qué manera, no se puede dar una respuesta", ha señalado a los periodistas en Granada, donde ha apostillado: "Estamos todavía antes de ese momento".

Según García Ortiz, en Derecho hay que saber a qué se contesta y cómo se contesta, antes de dar una respuesta.

Preguntado sobre si la Fiscalía mantendrá un criterio similar al mantenido para la denegación de la suspensión de la entrada en prisión de Griñán, ha insistido en que no puede "anticipar" su posición hasta que no vea la petición de indulto: "Es hacer una elucubración y no estamos en eso", ha concluido.