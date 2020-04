El fiscal general dice que no hay obstáculos legales para que Netanyahu forme un nuevo Gobierno en Israel

Afirma que la imputación por corrupción contra 'Bibi' "no constituye base para una intervención judicial"

El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha afirmado este jueves que no existen obstáculos legales que impidan al primer ministro, Benjamin Netanyahu, formar un Ejecutivo, una semana después de que se cerrara un acuerdo para un Gobierno de unidad y ante los cargos por corrupción que pesan contra él.

"Pese a las importantes dificultades que surgen en este asunto, no constituyen base para una intervención judicial", ha dicho Mandelblit, en referencia a los cargos contra Netanyahu por sobornos, fraude y violación de la confianza.

Así, ha incidido en que "el hecho de que la legislación no tenga una cláusula explícita sobre la situación en una imputación presentada contra un primer ministro indica una elección consciente de que un primer ministro puede seguir en el cargo hasta su condena en un fallo definitivo".

El pronunciamiento del fiscal general, que ha incidido que "no resta peso a la gravedad de la imputación presentada contra Netanyahu", ha llegado tras una petición presentada ante el Tribunal Supremo, que celebrará su vista sobre el asunto el domingo.

En este sentido, Mandelblit ha recalcado que su opinión legal "no socava el juicio consistente del honorable tribunal sobre la necesidad de un respecto estricto a la incorruptibilidad de los funcionarios electos", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Según el acuerdo de unidad entre Netanyahu y el líder opositor, Benjamin Gantz, si un tribunal descalifica finalmente a 'Bibi' como primer ministro en los seis primeros meses del mandato del Ejecutivo, se volverán a convocar elecciones anticipadas.

Entre los principales puntos de discrepancia que retrasaron el acuerdo figuraban las reclamaciones del Likud relativas a los nombramientos judiciales, en medio de las críticas contra Netanyahu por lo que fueron considerados intentos por parte del Likud de conseguir una composición favorable de cara a su juicio.

El pacto entre Netanyahu y Gantz fue alcanzado tras tres elecciones legislativas en menos de un año, que se saldaron sin la firma de un acuerdo debido a las disputas políticas y la falta de una mayoría entre las coaliciones enfrentadas.

Finalmente, Gantz anunció por sorpesa que hablaría con Netanyahu para alcanzar un acuerdo ante la emergencia del coronavirus, rompiendo así su principal compromiso electoral y provocando una fractura en la coalición opositora Azul y Blanco, de la que se salieron varios partidos.

El propio Mandelblit anunció en noviembre de 2019 la imputación de Netanyahu, tras lo que el primer ministro habló de "intento de golpe" tras la presentación de los cargos contra él. Está previsto que el juicio arranque a finales de mayo.

El más grave de los casos que pesan contra Netanyahu es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' para debilitar al diario de la competencia Israel Hayom --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.