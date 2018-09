Fiscal eleva la petición de pena para Ángel Garó por lesiones a su expareja

El humorista Ángel Garó se enfrenta a una petición de veinte meses de prisión acusadso de lesionar a su pareja en mayo de 2017, después de que el fiscal haya hoy modificado y elevado sus conclusiones al considerar que el actor ha cometido un delito de lesiones en vez de violencia doméstica.

El juicio se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga y durante la vista oral el ministerio público ha elevado su petición de pena al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con el agravante de parentesco, según el parte médico y la declaración de su expareja.

Por su parte, el abogado de Ángel Garó ha pedido la libre absolución de su cliente al considerar que no existe ninguna prueba de que las lesiones fuesen causadas por su patrocinado y ha argumentado que el esguince y las contusiones que aparecen en el parte médico son compatible con una caída o un mal paso.

Ángel Garó está participando en el reality show "Gran Hermano VIP", por lo que ha tenido que abandonar por unas horas el programa para acudir a la cita judicial acompañado por personal de la productora que lo llevaban con unos cascos para no escuchar nada del exterior.

El humorista, afincado en Málaga, ha reconocido que el 24 de mayo de 2017 tuvo una discusión con la víctima, a la que ha calificado de "semipareja", ya que ha asegurado que la víctima es impotente y no podían consumar en la cama, pero ha negado cualquier tipo de forcejeo ni tirarlo por la escalera, como mantiene el denunciante.

Garó ha argumentado que las lesiones son muy leves y que no sabe cómo se las hizo, porque solo hubo una discusión verbal tras unos actos de su expareja delante de unos invitados que estaban en su casa tras una gala benéfica.

El fiscal y la acusación particular mantienen que ambos eran pareja desde hacía un año y medio aproximadamente y que sobre las 6.15 horas el humorista presuntamente increpó en varias ocasiones durante la noche a su pareja por lo que este decidió, finalmente, marcharse a su casa, a lo que el acusado se negó y lo cogió por la mano izquierda.

No obstante la pareja pudo zafarse y comenzó a bajar las escaleras del inmueble, pero fue interceptado por el acusado y se entabló un forcejeo entre ambos y la víctima cayó por las escaleras.

La pareja del humorista supuestamente quedó tendida en el suelo pero pudo levantarse y salir de la casa después de recuperar el móvil, "que le había sido arrebatado por el acusado para tratar de impedir que diera aviso a la policía".

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió policontusiones, diversas erosiones y esguince de tobillo derecho, lesiones de las que sanó en treinta días, de los que veintiuno estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

La víctima, que ha declarado tras un biombo, ha mantenido que Garó le tiró por las escaleras tras dicha discusión y ha afirmado que "siempre hace lo mismo, primero me pega y luego me pide perdón".

En el trámite de su última palabra, Garó ha asegurado que "solamente puedo decir que es una persona a la que he cuidado, que la encontré en la calle, lo he educado y refinado y este es el pago, prometo no volver hacerlo".