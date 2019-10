El fiscal dice que el hombre que lanzó a otro al Metro lo hizo "a propósito"

La Fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de prisión para el acusado de matar a un hombre tirándolo a las vías del Metro de Madrid en 2018, que confesó que le empujó pero sin intención de matarlo, al considerar que su actuación "no fue imprudente" sino "buscada a propósito" al ir directamente hacia él.

Así lo ha sostenido este lunes el representante del Ministerio Público en el juicio con jurado, celebrado desde el pasado martes en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que acusa a Ángel Alfonso B.A. de un delito de homicidio y además le reclama que indemnice con 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil a los familiares del fallecido.

En su alegato final, el fiscal ha explicado al jurado que considera probado que el 14 de julio de 2018, a raíz de un incidente previo, "el acusado fue directamente hacia la víctima", un vigilante de 55 años, tras salir del metro en la estación de Eugenia de Montijo, y "le empujó, haciéndole caer, aún sabiendo que el tren arrancaba".

Asimismo que, a continuación, Ángel Alfonso, de origen ecuatoriano, "se tapó la cara con la camiseta y salió de la estación del metro intentando huir", tras lo que fue detenido en un pub en las cercanías de la estación gracias a la ayuda de un testigo.

En ese sentido, ha señalado que "no hay indicio" de que Ángel Alfonso se encontrara bajo el efecto del alcohol o de las drogas en el momento de los hechos, basándose en declaraciones de policías, que testificaron no ver signos de estas sustancias en el acusado.

Además, que en una analítica que se le practicó al acusado al día siguiente del suceso arrojó resultados positivos para el consumo de cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas y éxtasis en los dos o tres días anteriores, pero los peritos que examinaron al acusado en ese período no notaron "alteraciones" en su conducta.

Sobre ello, el representante de la Fiscalía ha aclarado que "no basta con que conste en los informes que en su organismo hay restos de drogas, también tiene que afectarle y hay que probar que le hubiera afectado" y ha añadido que los hechos son "claros y manifiestos", por lo que no fue una actuación "imprudente" sino "buscada a propósito".

El abogado de la acusación particular se ha adherido a lo manifestado por el fiscal y ha enfatizado que no se trata de una imprudencia porque entre el acusado y la víctima "no hubo ningún forcejeo" y esta última "no tuvo posibilidad alguna de defenderse".

Por el contrario, el letrado de la defensa ha apuntado que si bien "hay una serie de hechos que no se discuten", el estar bajo el efecto de sustancias estupefacientes afectó "gravemente" la manera de actuar del acusado.

Por tanto ha solicitado que a Ángel Alfonso se le condene a dos años de prisión por un delito de homicidio imprudente con la circunstancia atenuante muy cualificada de estar bajo el efecto del alcohol y las drogas.

Al hacer uso de su derecho a la última palabra, Ángel Alfonso ha manifestado que lo ocurrido "fue una tragedia", y que nunca tuvo intención de hacerlo, por lo que ha pedido disculpas "de todo corazón" a la familia de la víctima.

A partir de mañana el jurado comenzará su deliberación en la que tendrá que decidir si se considera probado o no que Ángel Alfonso haya tenido la intención de lanzar a la víctima a las vías del metro para matarle.