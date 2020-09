Fiscal dice que se condenó a Torra por "un acto administrativo, no político"

La Fiscalía ha querido dejar claro que la condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar la pancarta con lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral lo fue por quebrantar la ley electoral al realizar un acto administrativo, que es sancionable, y no una actuación política.

Lo ha dicho en la vista que se ha celebrado en el Tribunal Supremo para revisar el recurso del president -quien ha estado presente entre el público- a su condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En una intervención muy técnica, la fiscal Pilar Fernández ha respondido a las alegaciones de la defensa de Torra que sostiene que las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara la pancartas con los lazos eran ilegales y de imposible cumplimiento porque afectaban a la libertad de expresión y los derechos políticos del president así como de funcionarios de esos edificios.

Aunque la fiscal ha destacado que "esas decisiones no lo fueron contra manifestaciones políticas" sino "en el marco de un proceso electoral que atribuye a la JEC la competencia para resolver las reclamaciones establecidas en la ley electoral", las cuales "obligan a revisar, neutralizar y sancionar" acciones como la de Torra.

Porque la pancarta con los lazos "es una actividad administrativa en un marco de actuación política, como es un proceso electoral", pero no se puede tildar esa actuación de política.

Es por ello que ha defendido que "la resolución de la JEC estaba dentro del cumplimiento de sus obligaciones y en el ámbito de su competencias", pese a que Torra manifieste lo contrario, porque la ley la habilita como órgano competente para resolver estas cuestiones y superior en el marco de un proceso electoral.

Además, ha considerado "inasumibles" las reiteradas acusaciones de parcialidad de la defensa a los miembros de la JEC, al instructor de la causa y a los magistrados del TSJC "que no es sino un ejemplo de la adaptación que la parte hace del derecho" que "la estira y la adaptar a su conveniencia, algo legitimo pero inasumible".

Y ha precisado que las cuestiones prejudiciales que la defensa planteó al TSJC y ahora al Supremo se piden cuando el juez tiene dudas en la interpretación de la norma o esta no es clara, "pero al TSJC no le surge ninguna duda en torno a la aplicación de la norma" porque "es evidente que es básicamente clara".

Igualmente, la acusación popular de Vox ha pedido que se desestime "radicalmente" el recurso de Torra porque con su acción demostró "una falta de observancia de todas las normas, incluso de la Constitución", por lo entiende que es una "aberración" pretender ampararse en la libertad de expresión y los derechos políticos.

"El principio básico de la democracia es el respeto a las leyes, otra cosa es hacer de esto un marketing político" ha añadido la letrada Marta Castro que ha dicho que al abogado defensor Gonzalo Boye "se le ha llenado la boca de decir que es un acto político".

Porque, ha continuado, "no se ha juzgado un acto político, sino la obligación del señor Torra de mantener su neutralidad en periodo electoral", el cual "no solo reconoció que no iba a obedecer sino que hizo ostentación pública de que lo volvería a repetir". EFE