Fiscal no ve delito en que el Govern deje de acusar por atentado a autoridad

La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado una denuncia de Ciudadanos contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, al concluir que no existe delito de prevaricación en su intención de que el Govern deje de acusar por atentado a la autoridad en disturbios con Mossos d'Esquadra heridos.

Así lo sostiene el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en un decreto en el que acuerda el archivo de la denuncia por prevaricación interpuesta por Cs después de que Sàmper anunciara el pasado 11 de noviembre en el Parlament que ultimaban un acuerdo -que todavía no se ha concretado- para que los servicios jurídicos de la Generalitat dejaran de acusar por atentado a la autoridad en causas por disturbios, para limitarlos a lesiones si hay mossos heridos.

Ciudadanos señalaba en su denuncia que esta decisión del Govern constituía una "arbitrariedad jurídica" que laminaba "injustificadamente" y de forma "ilegal" el derecho de los agentes de los Mossos a ser protegidos por la administración ante cualquier atentado a la autoridad, "con el único objetivo de contentar determinados intereses políticos".

Por el contrario, la Fiscalía Superior de Cataluña considera que el anuncio de Sàmper en sede parlamentaria, en caso de cristalizar en una resolución o instrucción concreta, no reviste las características de un ilícito penal, por lo que debería ser objetado a través de los cauces políticos de control de la actividad del Govern o a través de su impugnación por quienes pudieran considerarse perjudicados por la vía contencioso-administrativa.

Pese a archivar el caso, a través de un decreto que no se puede recurrir, la Fiscalía Superior de Cataluña recuerda a Ciudadanos que le asiste el derecho a plantear su denuncia directamente ante la autoridad judicial.

Según la Fiscalía, la Generalitat ha actuado en este caso -con el anuncio que todavía no se ha concretado- en el ámbito de su competencia, para adoptar decisiones de contenido y naturaleza política con base a un criterio de "oportunidad" sin que infrinjan el decreto del Govern de 1997 que recoge que los funcionarios, entre ellos los Mossos d'Esquadra, tendrán derecho a ser asistidos jurídicamente por la administración ante cualquier ataque.

Para el ministerio público, aún cuando el anuncio de Sàmper ya hubiese fructificado en una resolución, no puede ser calificado como un delito de prevaricación o contrario al ordenamiento jurídico.

De hecho, la Fiscalía resalta que el propio Sàmper dejó claro en el Parlament que la intención del Govern era que la administración continuara prestando asistencia a través de sus servicios jurídicos a los mossos por lesiones sufridas en acto de servicio y que también aclaró que la retirada de la acusación por atentado a la autoridad ser haría con independencia del grupo u organizador que promoviera o causara los disturbios, sin discriminación ideológica.

Mantener esta acusación por atentado a la autoridad en función de si el grupo organizador de los disturbios es "más o menos próximo -o no- a los posicionamientos ideológicos del Govern" sí que podría suponer un delito de prevaricación, aunque ello no ocurre en este caso, insiste el ministerio público.

Sàmper anunció en el Parlament que su propuesta era que en los casos en que los servicios jurídicos de la Generalitat tengan que actuar -porque están obligados a ello- para defender los intereses de funcionarios de la administración catalana, como los Mossos heridos en disturbios, rebajarían la petición punitiva hasta el máximo a lo que están autorizados: el delito de lesiones, descartando el de atentado a la autoridad.

El conseller explicó que esta modificación la empezó a trabajar al llegar a Interior en septiembre pasado, para rebajar la carga punitiva de la acusación de la Generalitat, ya que en algunos procesos contra independentistas detenidos tras los disturbios por la condena a la cúpula del procés la petición de pena de los servicios jurídicos de la Generalitat era superior a la de la Fiscalía.

No obstante, advirtió de que este cambio -que meses después aún no se ha concretado- no se planteaba en beneficio de los independentistas que tienen abiertos procesos tras los disturbios de octubre de 2019 -tras la condena a la cúpula del "procés"-, ya que será una norma general que se aplicará para todos los casos.

Por este motivo, precisó que si bien ahora este tema "preocupa" a los grupos soberanistas del Parlament, porque está "ubicado" con las protestas "del mundo independentista", en el futuro podría también beneficiar a los ultraderechistas detenidos en los incidentes contra las restricciones del coronavirus, ya que no era una medida dirigida sólo al entorno independentista.