Fiscal del caso De Miguel quiere más tiempo para cerrar acuerdo con acusados

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha confirmado hoy que va a pedir una nueva suspensión del juicio del caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en el que están imputados exdirigentes del PNV, para poder llegar a un acuerdo de conformidad con "gran parte" de los 26 imputados.

"Las negociaciones han avanzado mucho. Creo que vamos por el buen camino pero es muy complejo y todavía nos queda bastante recorrido". Por ello "vamos a solicitar una ampliación a la Sala con vistas a que esto tenga éxito", ha afirmado Izaguirre a los medios de comunicación antes de entrar en el Palacio de Justicia de Vitoria.

Hoy finalizan los quince días de suspensión que la Sección Segunda de la Audiencia de Álava concedió a la Fiscalía y a las defensas para poder cerrar un posible acuerdo de conformidad, que supondría rebajar las penas solicitadas a cambio de reconocer delitos.

Sin embargo en este tiempo no se ha podido cerrar un pacto y la Fiscalía ha decidido reclamar hoy una nueva suspensión, tal y como ha confirmado Izaguirre.

El fiscal jefe no ha querido avanzar cuánto tiempo más solicitará pero ha remarcado que las negociaciones "van por buen camino con la práctica totalidad" de los acusados, ya que "algunos se han negado a entrar en negociaciones", aunque no ha querido precisar cuántos no están dispuestos a suscribir ese acuerdo.

El fiscal jefe ha dicho que la "hipótesis" en este momento es que "no se llegue a un acuerdo con todos", pero sí con "con la práctica totalidad", con "gran parte de ellos". "Vamos por buen camino pero se puede torcer", ha advertido.

Izaguirre ha explicado que hasta ahora sólo se han consumido nueve días del primer plazo solicitado y que al reanudarse hoy la vista podría pedir a la Sala otros treinta días de aplazamiento.

El juicio por estos hechos arrancó el pasado mes de enero y los acusados tenían que comenzar a declarar tras el parón por las vacaciones de verano, el pasado 17 de septiembre, porque se acordó que lo hicieran después de toda la fase de pruebas testificales, periciales y documentales.

En el banquillo de los acusados se sientan entre otros Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral, para quien la Fiscalía ha pedido más de 54 años de cárcel como presunto líder de la trama corrupta.

Junto a él están dos exmiembros del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la exalcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.