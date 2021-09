El fiscal considera el crimen machista de A Coruña "de extrema gravedad"

El fiscal de guardia en A Coruña, Luis Anguita, considera que el crimen machista ocurrido esta semana en la ciudad es "un delito contra la vida" de "extrema gravedad", si bien ha aclarado que su calificación como asesinato u homicidio, así como otras eventuales circunstancias concurrentes, se determinarán durante la instrucción en el Juzgado de Violencia de Género.

El detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de Mónica Marcos, de 52 años, ha pasado a disposición del Juzgado de guardia, el de Instrucción 3, a las diez de esta mañana, si bien está previsto que entre hoy y mañana las actuaciones se remitan al Juzgado de Violencia de Género.

Preguntado por las medidas que solicitará la Fiscalía, Anguita ha explicado a los periodistas que primero hay que escuchar al detenido porque "los hechos son de extrema gravedad".

"Es un crimen de violencia de género, un delito contra la mujer de extrema gravedad" que no se puede permitir "en una sociedad moderna como esta", ha dicho el fiscal, que no obstante ha indicado que no puede revelar ningún dato sobre la investigación.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Guillermo Mosquera, ha dicho a los periodistas esta mañana, a la llegada a los juzgados del furgón policial que ha trasladado al detenido, que confía en que el juez emita un auto de prisión no comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen.

"Veremos si quiere declarar o no ante el juez", ha añadido, en todo caso se ha remitido a las pruebas y a la instrucción del caso. EFE

elr/jdm

