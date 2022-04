Fiscal apoya que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación en caso mascarillas

La Fiscalía anticorrupción apoya que el Ayuntamiento de Madrid siga siendo acusación particular en la causa que investiga las comisiones por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, al oponerse a un recurso interpuesto por Luis Medina, uno de los investigados.

El juez Adolfo Carretero dictó un acto el pasado 12 de abril en el que daba por personados en la causa al Consistorio como acusación particular y al PSOE y Podemos como acción popular.

En su recurso, Medina pedía que el Ayuntamiento no sea acusación particular dado que "firmó y aceptó" los contratos investigados, y por esa participación "podría derivarse algún tipo de responsabilidad" no compatible con ser perjudicado.

Pero ahora, en un escrito fechado ayer y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Luis Rodríguez Sol impugna el recurso de Medina alegando que el recurrente "excluye intencionadamente" unas afirmaciones de una testigo que "apuntan claramente la posibilidad" de que el Ayuntamiento de Madrid haya sido víctima de un delito.

La más clara de estas afirmaciones es la contenida en un mensaje enviado a uno de los investigados el 8 de abril de 2020, fecha de recepción de los guantes de nitrilo, y en el que la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio, Elena Collado, afirma: "Nos han estafado, seguro".

"A este respecto", añade el fiscal, "el hecho de haber devuelto parte del dinero después de haberse constatado el engaño no elimina la atipicidad de la conducta, sino que a lo sumo podría considerarse una circunstancia atenuante de un delito ya consumado".

Señala además que es falso que la cantidad restituida fuera la diferencia de precio entre el producto que se había encargado y el que efectivamente se recibió; fue el resultado de renunciar a las comisiones que los investigados habían pactado con el vendedor sin alterar un ápice el precio inicial del producto, y que, aun así, supuso para el Ayuntamiento de Madrid el desembolso de una cantidad de dinero muy superior al valor real de la mercancía".

Por último, a todo lo anterior, se une que "el Ayuntamiento acabó pagando el sobreprecio de una penalización de 25.000 dólares, que en justicia deberían haber soportado los intermediarios como responsables de la entrega de un material que no se correspondía con lo pactado", alega el fiscal, quien considera "evidente" que el único concepto en el que se puede personar el Consistorio en la causa es el de actor civil o acusación particular.

Sobre la personación del PSOE y Podemos como acusaciones populares, el fiscal señala que cabe afirmar que, "si bien la cuestión no es pacífica y admite diversas interpretaciones cuando la personación se produce una vez iniciada la causa", es cierto, como afirma el instructor, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "excluye la obligación de prestar fianza en este caso".

El Juzgado de Instrucción número 47 imputa a Medina y a su socio Alberto Luceño delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación a un contrato de compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid del que se beneficiaron con comisiones desorbitadas. EFE

