El fiscal advierte del falso arrepentimiento de etarras como Carmen Guisasola

El fiscal Marcelo Azcárraga ha dicho este viernes en el juicio a Carmen Guisasola por el asesinato de un policía nacional en Galdácano (Vizcaya) en 1990 que este procedimiento "es el ejemplo paradigmático de que ETA tiene manuales de arrepentidos que se basan en grandes mentiras".

"El arrepentimiento que necesitan las víctimas y que valoramos como tal es el que permite esclarecer los crímenes de ETA, no el de pasearse por los medios de comunicación vistiéndose de mujer de paz. Para lo primero Carmen Guisasola tiene abiertas las puertas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero para lo segundo no nos haga perder el tiempo", ha añadido el fiscal.

Y ha concretado que "las falsedades de los etarras arrepentidos son: Si volviera a nacer no lo haría (cuando se sabe que no lo volverán a hacer), si pudiera repararía el daño (cuando no se no puede restaurar la vida de nadie ni resucitar a nadie) y si pudiera indemnizar indemnizaría pero soy insolvente y no pago un duro.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, el fiscal ha pedido 30 años de cárcel para cada uno de los tres acusados en esta causa seguida por el asesinato el 30 de enero de 1990 del citado policía con una bicicleta bomba que los terroristas explosionaron cuando el agente iba a montar en su vehículo.

En concreto solicita dicha pena para Carmen Guisasola, como la persona que ordenó la acción y facilitó el artefacto explosivo, y para los presuntos autores materiales, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, cuyos abogados han pedido una sentencia absolutoria al estimar que no se ha probado su participación en los hechos.

El abogado de Carmen Guisasola ha estimado "improcedentes las palabras del fiscal, que no afectan al procedimiento", y ha recordado que su representada "ha cumplido el máximo de 30 años de cárcel de condenas acumuladas por lo que ya está en libertad y esta causa no supondría una nueva acumulación de cumplimiento efectivo añadido".

El letrado ha apostillado: "El manual del arrepentido de ETA lo conoció Yoyes y cuando Guisasola manifestó su arrepentimiento se jugó la vida".

El fiscal Marcelo Azcárraga ha recordado que ha habido "ejemplos en la Audiencia Nacional de verdaderos arrepentimientos de terroristas como los de Resistencia Galega y de GRAPO que se exponen de forma absolutamente voluntaria con una muestra de colaboración con la justicia porque es el arrepentimiento que se produce en las sedes judiciales y no en los platós de televisión".

"El arrepentimiento se demuestra tratando de reparar el daño irreparable colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos sin contraprestaciones ni tapujos ni dobleces ni medias tintas", ha insistido.

Marcelo Azcárraga estima que la Sala debe valorar el silencio guardado por Guisasola al negarse a contestar al Ministerio Público en el juicio, respondiendo "únicamente a tres preguntas preparadas" con su letrado, ante las que negó su participación en los hechos, "porque no quiere mentir mucho porque eso es contradictorio con ese supuesto arrepentimiento".

Ha subrayado que frente a todo ello "se alza la conducta absolutamente digna de la viuda del policía nacional asesinado, a la que se la deja con tres hijos menores, abandonada por las autoridades y por todos".

Ha relatad que esta mujer "decidió con buen criterio salir del pueblo de Galdácano, donde estaba residiendo y hacía su vida junto con sus hijos, para evitar que su hijo mayor, que ya tenía 14 años, se metiera en líos".

Además, "ha venido después de tantos años a esta Sala a demostrar sin ningún rencor y con absoluta serenidad admirable la experiencia de ser víctima de ETA. Es la dignidad de las víctimas de ETA representada por esta señora", ha concluido el representante del Ministerio Público. EFE