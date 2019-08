La firme exigencia del padre de Diana Quer a Pedro Sánchez tras el nuevo asesinato de una mujer

La violencia machista sigue haciendo su presencia en la sociedad. En las últimas horas, se han conocido dos nuevos casos. El primero tuvo lugar el pasado viernes, cuando un hombre asesinó presuntamente a golpes y cuchilladas a su pareja, la cirujana María del Pilar. El más reciente ocurrió este domingo en la provincia de Jaén, donde una mujer fue asesinada de varios golpes en la cabeza por su marido.

En el momento de su detención, su pareja balbuceaba una y otra vez “la tenía que haber matado antes por p…”. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio del matrimonio después de que su hija descubriera el cadáver de la madre, de 73 años, en un charco de sangre y con la cabeza destrozada a golpes. Con estos nuevos casos, son ya 40 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2019, y 1.015 si tomamos como referencia desde que se obtienen datos objetivos, en el año 2003.

Una lacra social que une a todos a la hora de condenar estos hechos. Quien en las últimas horas ha ido un poco más allá ha sido Juan Carlos Quer, el padre de Diana, la joven de 18 años que desapareció durante la madrugada del 22 de agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Puebla del Caramiñal, y cuyo cuerpo sin vida apareció el 31 de diciembre de 2017. Diana fue asesinada presuntamente por ‘El Chicle’.

Así las cosas, Juan Carlos Quer ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que instaure sistemas penales efectivos contra estos asesinos, como lo es, a su juicio, la Prisión Permanente Revisable. Un mensaje que ha trasladado a Sánchez a través de su cuenta oficial de Twitter: “Sánchez, otro mensaje de condolencias por un nuevo asesinato de una mujer. O se está con los delincuentes, pobres asesinos, o se está con las víctimas y se protege a la sociedad con leyes penales efectivas, como la Prisión Permanente Revisable. Escuche a 3.2 millones de ciudadanos.”

Y es que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado en infinidad de ocasiones su intención de derogar la Prisión Permanente Revisable aprobada por el Gobierno de Rajoy. Fue el PNV el partido que registró una iniciativa en el Congreso en la que solicitaban la derogación de la medida.

Los usuarios de la red social del pájaro azul se han mostrado en su mayoría contrarios a la derogación de esta polémica ley, y critican la intención del Ejecutivo socialista de tratar de abolirla. De esta manera, se pueden leer afirmaciones del tipo: “No, mejor no poner la PPR no vaya a ser que bajen las víctimas y se queden sin poder hacer demagogia barata”; “Juan Carlos, ten por seguro que encima ni lo habrá escrito él, sino su "community manager". Es lo malo de estos políticos de muchas palabras y pocos hechos. Todo mi apoyo en tu esfuerzo. Admiro tu valentía y constancia” o “a este tío no le importa nada, solo le importa el sillón. Todo se paga en esta vida tarde o temprano.”

