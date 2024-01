La Filmoteca dedica 2024 a repasar más de 60 años de western contemporáneo

La Filmoteca Valenciana presenta un ciclo sobre 'western' contemporáneo norteamericano que se podrá ver desde este sábado 20 hasta el 29 de diciembre de 2024 y que ofrecerá un recorrido histórico por este género desde 1962 hasta nuestros días. Se inicia este fin de semana con la proyección de 'Duelo en la Alta Sierra' (1962) de Sam Peckinpah.

Se trata del ciclo 'Nosferatu', organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), Donostia Kultura, Filmoteca Vasca, el Festival de San Sebastián y Tabakalera, detalla Cultura de la Generalitat.

Se ha elegido 1962 como punto de partida, tanto del ciclo como del libro que lo acompaña, porque en esos primeros años sesenta se produjo una transición entre el 'western' clásico y los nuevos caminos que tomó el género. Entonces se despidieron cineastas clásicos como John Ford, Raoul Walsh o Howard Hawks y emergió una nueva generación encabezada por Sam Peckinpah y Clint Eastwood.

El ciclo atravesará seis décadas de 'westerns' crepusculares, 'dirty westerns' con influencias europeas, la aproximación de los cineastas de la denominada 'generación de la violencia', representado por Richard Brooks y Don Siegel o del 'nuevo Hollywood' representado por Robert Altman, Michael Cimino.

También ofrecerá las diferentes tentativas de revitalizar el género a partir de la década de los ochenta con 'Silverado' (1985) de Lawrence Kasdan, 'Bailando con lobos' (1990) de Kevin Costner y el éxito comercial de 'Sin perdón' (1992) de Clint Eastwood, hasta culminar con películas recientes como 'First Cow' (2019) de Kelly Reichardt y 'El poder del perro' (2021) de Jane Campion.

Para el primer trimestre, la Filmoteca ha programado grandes clásicos del género dirigidos por cineastas como John Ford, Henry Hathaway, Richard Mulligan, John Sturges, Richard Brooks o Sam Peckinpah.

Entre las películas que se podrán ver en estos meses figuran 'Río Conchos' (1964) de Gordon Douglas, 'The Sons of Katie Elder' (1965) de Henry Hathaway, 'Los profesionales' (1966) de Richard Brooks, 'El tiroteo' (1966) de Monte Hellman, 'La hora de las pistolas' (1967) de John Sturges, 'The Stalking Moon' (1968) de Robert Mulligan, 'El valle del fugitivo' (1969) de Abraham Polonsky, 'Grupo salvaje' (1969) de Sam Peckinpah y 'Mackenna's Gold' (1969) de J. Lee Thompson.

El ciclo está acompañado por la edición del libro 'Western USA 1962-1992', el número 20 de la Colección Nosferatu, coordinado por Carlos Aguilar y Pablo Fernández.

DOS WESTERNS CREPUSCULARES PARA ABRIR EL CICLO

La película de este fin de semana, 'Ride the High Country', se proyectará el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Protagonizada por los veteranos Randolph Scott y Joel McCrea, es un 'western' crepuscular sobre dos viejos amigos que se asocian para escoltar un cargamento de oro desde las minas de Alta Sierra hasta un banco. Uno de ellos, Joel McCrea, es un hombre honrado que solo se propone hacer bien su trabajo, mientras el otro, Randolph Scott, carece de escrúpulos y proyecta robar la valiosa mercancía.

El próximo sábado 27, a las 18 horas, y el domingo 28, a las 20 horas, la Filmoteca ofrecerá 'El hombre que mató a Liberty Valance' ('The Man Who Shot Liberty Valance', 1962), uno de los grandes clásicos del 'western' y película fundamental en la extensa filmografía de John Ford.

Protagonizada por John Wayne y James Stewart, acompañados por Vera Miles, Lee Marvin, Edmond O'Brien, Andy Devine, John Carradine, Jeanette Nolan y Lee Van Cleef, está considerada como el primer 'western' crepuscular y es la última película en blanco y negro que rodó John Ford.

Ransom Stoddard, anciano senador del Congreso de los Estados Unidos, explica a un periodista por qué ha viajado con su mujer para asistir al funeral de su viejo amigo Tom Doniphon. La historia empieza muchos años antes, cuando Ransom era un joven abogado del este que se dirigía en diligencia a Shinbone, un pequeño pueblo del Oeste, para ejercer la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar, fue atracado y golpeado brutalmente por Liberty Valance, un temido pistolero.