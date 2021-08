Filas de cuatro falleros, nuevo recorrido e indumentaria "más ligera" para una Ofrenda "lo más lúcida posible"

Indumentaristas esperan que la celebración "necesaria" de las Fallas en septiembre sirva para "resetear y cerrar el ciclo"

La celebración de las Fallas de 2021 en el mes de septiembre vivirá los días 3 y 4 de ese mes uno de los actos más icónicos, la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, que, este año, debido a la situación sanitaria, será sin público, obligará a los falleros a desfilar en filas de un máximo de cuatro personas, aunque con indumentaria "más ligera", y tendrá un recorrido diferente al habitual por las obras que se desarrollan en la plaza de la Reina.

Así lo recogen las normas de desfile de Junta Central Fallera (JCF), recogidas por Europa Press, que establecen unas "reglas comunes" para todas las comisiones, organismos y entidades invitadas a participar en la Ofrenda y que buscan "la uniformidad en el desfile" para conseguir, "debido a la complejidad en su planificación", un desarrollo del acto "lo más lúcido y organizado posible". En cualquier caso, JCF calcula que la participación en la Ofrenda se sitúe entre el 30 y el 40 por ciento respecto a la registrada en un año habitual.

La normativa establece que las comisiones desfilarán en filas de cuatro falleras y falleros, una cifra que se ha reducido de las cinco personas iniciales, "debido a la situación que estamos viviendo y las medidas de seguridad de distancia a aplicar" y tras analizar en profundidad el recorrido y estudiado 'in situ' el espacio que existe en las calles por donde pasará la ofrenda".

De hecho, este año la Ofrenda no transcurrirá por las calles de la Paz y de San Vicente, respectivamente, como es habitual, debido a las obras de peatonalización que se desarrollan en la plaza de la Virgen. Así, en esta ocasión, la vía 1 discurrirá por las calles del Mar, Avellanas, Palau y Almoina y la vía 2 atravesará las calles Quart, Caballeros y la plaza de Manises, hasta llegar a la plaza de la Virgen.

Otra novedad en el acto son los turnos de desfile, ya que a los habituales durante la tarde y la noche se añade uno más por la mañana, que comenzará a las 09.00 horas. Los primeros sectores que abrirán la Ofrenda el día 3 de septiembre serán Pla Del Remei - Gran Vía (vía 1) y Campanar (vía 2), mientras que Camins al Grau (vía 1) y Quart de Poblet - Xirivella (vía 2) cerrarán la misma un día después.

La distancia entre las filas de las comisiones será de aproximadamente tres metros, incluidos el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores. Únicamente se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las Falleras Mayores de la comisión respecto del resto de componentes, que podrá ser aproximadamente de cinco metros.

En cuanto a los máximos representantes de las comisiones falleras, el presidente irá integrado en la primera fila sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes. Por su parte, el presidente infantil podrá desfilar destacado con una separación máxima de tres metros respecto del resto de componentes de la comisión infantil.

De la misma manera, la normativa de la Ofrenda prohíbe la realización de pasillos de recibimiento por parte de los componentes de la comisión a las Falleras Mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza o en las salidas establecidas del recorrido oficial.

"RESETEAR Y CERRAR EL CICLO"

Sobre la indumentaria, Junta Central Fallera señala que todas las personas que participen en la Ofrenda "deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada en el artículo 64 y 65 del Reglamento Fallero", que apuntan que el fallero "utilizará el traje instituido en el IV Congreso General Fallero o cualquier traje tradicional valenciano" y la fallera "deberá lucir el tradicional traje de valenciana".

Por tanto, la indumentaria de los falleros no variará respecto a otros años, pese a que las fiestas se celebran en el mes de septiembre y no en marzo, una cuestión que fue planteada en diversas Asambleas de presidentes de falla ante las condiciones meteorológicas propias del verano. En este sentido, el organismo fallero prohíbe la utilización de prendas "que no sean acordes a la indumentaria tradicional fallera".

Desde el sector de la indumentaria esperan que la celebración "necesaria" de estas Fallas sirva para "resetear y cerrar el ciclo" después de dos ejercicios "prácticamente en blanco". "Venimos de dos suspensiones. Como sector, la celebración de las Fallas es necesaria para la reactivación", ha señalado en declaraciones a Europa Press Jorge Fabuel, de 1700 Indumentaria Valenciana.

"Necesitamos la ofrenda para resetear. Las Fallas son necesarias y se afrontan con ilusión tras una temporada mala si se compara con otra cualquiera", ha expresado el también indumentarista oficial de las falleras mayores de València y sus cortes de honor.

"REPUNTE" DE LOS PEDIDOS A ÚLTIMA HORA

En concreto, Fabuel ha indicado que ha notado un "repunte" en los pedidos de última hora durante estas semanas previas a las fiestas, porque "la gente ha tenido miedo y ha sido muy cauta, y a la hora de ponerse en marcha les ha costado pero finalmente se han puesto". De hecho, ha precisado que en estos momentos en su taller se trabaja "como si estuviéramos en enero de un año normal".

Sobre el volumen de trabajo de cara a la celebración de estas Fallas, que fundamentalmente "lo mueven las falleras mayores y la ofrenda", el responsable de 1700 explica que "se ha concentrado mucho" porque los falleros "se han esperado porque no sabían" si las fiestas se podrían celebrar.

La celebración de las próximas Fallas de septiembre será con mascarilla obligatoria en todos los actos, incluidos los que se celebren al aire libre, Ofrenda cerrada y sin público, 'Cremà' avanzada para cumplir el toque de queda y sin 'mascletaes' en la Plaza del Ayuntamiento ni castillos en el Jardín del Turia, según lo acordado esta pasada semana en la reunión de la mesa de seguimiento entre la Conselleria de Sanidad, el Ayuntamiento de València y el mundo fallero.

Así, la 'Cremà' se desarrollará con unas condiciones concretas, entre las que destacan el avance de los horarios con el objetivo de poder cumplir con el toque de queda en aquellas poblaciones en las que está en vigor, así como el control de aforos, distancia de seguridad y grupos de no más de 10 personas.