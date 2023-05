Figaredo pide que se vote "a quien se sepa lo que va a defender como Vox que decimos lo mismo en Oviedo, Málaga o aquí"

El diputado nacional de Vox, José María Figaredo, ha reclamado a los ciudadanos que "voten sobre seguro, a quien sepa lo que va a defender, lo que van a pelear y por lo que van a luchar". Es este sentido, ha destacado que su formación "es el único partido es absolutamente previsible", porque "decimos lo mismo en Málaga, en Oviedo o aquí".

Figaredo ha realizado estas manifestaciones, acompañado de parte de las candidaturas municipales y autonómicas de la formación, entre ellas la número uno a la lista del Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, en el Paseo del Espolón de la capital riojana.

El parlamentario nacional ha señalado que "las principales dificultades de los riojanos no son diferentes de las que otros españoles en otras regiones, como por ejemplo el problema que tienen los ganaderos y el conflicto eterno con el lobo", hasta el punto que "nos encontramos con que en los pueblos de La Rioja ya hay más lobos que niños e incluso los lobos ya están más protegidos que los propios ganaderos que viven y que trabajan en esos pueblos".

Por ello, ha afirmado que "esta situación no puede continuar así, no podemos sobreproteger o al contrario dejar indefensos a aquellos que nos alimentan, en este caso los ganaderos", para a continuación, señalar que "sucede exactamente lo mismo con nuestros agricultores". "Vemos como las limitaciones para el aprovechamiento de nuestras aguas no son más que una cuestión absolutamente ideológica", ha añadido Figaredo.

A continuación, se ha referido a la situación fiscal, recordando que hay regiones con "régimen fiscal totalmente diferenciado y totalmente injusto que distingue entre españoles de primera y españoles de segunda". Ello, ha afirmado que hace que "estas regiones vayan drenando poco a poco los recursos de la Rioja, porque no son regímenes que compiten en igualdad de condiciones, como son el foro vasco o el foro navarro. "Son regímenes fiscales que están ayudados, aupados por la fiscalidad de toda España para subvencionar, entre comillas, a estas regiones", ha apostillado.

El diputado nacional de Vox también se ha referido a la cuestión energética, recordando que "no lejos de aquí, tenemos uno de esos pocos yacimientos de gas que tiene España, pero que poco a poco desaparecerán, porque la ley de cambio climático nos prohíbe explotar el gas".

"La ley de cambio climático que aprobó el PSOE, el mismo que gobierna aquí en La Rioja, dice que España no puede ni siquiera investigar si tiene unos u otros recursos energéticos", por lo que "contra todo eso necesitamos un plan".

EXPECTATIVAS "FANTÁSTICAS"

Para todo ello, ha afirmado que Vox en La Rioja "tiene un grandísimo equipo para plantar cara y para dar la batalla", ya que además "contamos con una expectativas fantásticas". De hecho, ha asegurado que el partido de Abascal "se va a consolidar en toda España como uno de los principales partidos, que es una diferencia radical con las elecciones del año 2019, que son las últimas en las que concurrió".

Figaredo, para finalizar, ha asegurado que "sin duda entraremos en el Parlamento de La Rioja, en los principales ayuntamientos de La Rioja y al final, los riojanos van a tener una voz que fundada en el sentido común defienda sus intereses y los de todos".