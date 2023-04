Ficzone recibirá 40.000 personas en una edición con invitados internacionales y grandes novedades

FicZone, el Festival Internacional de Cine, Cómic y Juegos de Granada, prevé recibir unas 40.000 personas en la presente edición, que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de abril en la Feria de Muestras de Armilla, donde se desplegará una programación repleta de actividades, encuentros y actuaciones para los amantes del cómic, el cine, la cultura japonesa, el Kpop, los videojuegos y los juegos de mesa

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Fernando Egea, ha señalado este miércoles durante la presentación que este evento, considerado el más importante del sur de España, atrae a turistas de toda España que aprovechan para visitar la ciudad y otros puntos turísticos de la comunidad andaluza.

De hecho, cuenta con la participación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, que es la principal entidad patrocinadora; y es que FicZone es "el evento referente de la cultura que más público mueve en Andalucía, poniendo el foco en cine, series, cómic e ilustración".

No en vano, el I Concurso de Diseño de Personajes de Andalucía ha sido un gran éxito con propuestas espectaculares que podrán verse en el Pabellón 2 de Fermasa y gracias a la Diputación de Granada se contará con cientos de actividades gratuitas, desarrolladas por asociaciones juveniles de toda Andalucía durante los dos días de evento.

Allí podrán verse también los ganadores y seleccionados de los Concursos de Cómic e Ilustración de Granada, donde ha colaborado la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada.

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Juventud, Mercedes Garzón, ha subrayado la importancia de reforzar la oferta cultural enfocada particularmente a los jóvenes. "Ficzone es un proyecto que ha ido creciendo y que se ha consolidado como uno de los más influyentes del país", ha apuntado Mercedes Garzón, que ha destacado el "extraordinario" trabajo que cada año desarrollan los organizadores.

También ha animado a los granadinos de la provincia a que visiten las instalaciones de Fermasa este fin de semana y ha avanzado que la Diputación seguirá ofreciendo su apoyo a la celebración de este evento como ha hecho hasta ahora.

GRAHAM MCTAVISH

En esta ocasión el FicZone contará con invitados nacionales e internacionales como Graham McTavish, conocido por interpretar a Dougal MacKenzie en la exitosa serie 'Outlander', basada en las novelas de Diana Gabaldon, y por su papel como Dwalin en las películas de 'El Hobbit'. En la actualidad, McTavish está en el reparto de la nueva serie de HBO 'La Casa del Dragón', precuela de 'Juego de Tronos', donde interpreta a Ser Harrold Westerling. Estará en Granada este fin de semana, firmando y haciéndose fotos con el público de FicZone, tanto sábado como domingo.

Respecto a los conciertos, un año más, Ficzone pisa fuerte con su reparto de invitados nacionales e internacionales. En el escenario principal se darán dos conciertos muy esperados por el público: el del cantante y bailarín coreano Suhwan Choi y el de la cantante japonesa Nana Kitade, que está de gira por Europa y su parada en España tendrá lugar en el evento.

Desde Japón también vendrá el director Hirokazu Hanai para hablar de sus proyectos presentes y futuros. Y en representación de la zona cosplay estará Mads, cosplayer francesa especializada en armaduras.

Como invitado nacional acude el actor y director de doblaje Lorenzo Beteta, que ha interpretado a Joel Miller (The Last of Us) y Leon S.Kennedy (Resident Evil), dos personajes emblemáticos de los videojuegos que han marcado varias generaciones. Además, HBO ha contado también con Lorenzo en su equipo para doblar a Pedro Pascal como Joel en su reciente serie de The Last of Us.

Respecto a la nueva sección ComicZone, se ha invitado a un plantel de autores de prestigio nacional e internacional como son El Torres, Desireé Bressend, Jesús Merino, Diego Galindo, Francis Porcel, Pablo M.Collar, Fran Galán, Gabriel H.Walta, Luis Montes, Tirso Cons, Bea Castillo o Joe Bocardo.

Este espacio contará con un programa de actividades y charlas como la presentación del nuevo cómic de la editorial granadina Karras 'El mapa miedo', con una edición exclusiva que solo se podrá conseguir en el evento.

La organización de Ficzone quiere recordar este año al recientemente fallecido dibujante español Carlos Pacheco: autor que ha sido referente en editoriales como Marvel o DC. Para ello se ha organizado una exposición titulada 'Carlos Pacheco por Granada', en la que el público podrá disfrutar de reproducciones de trabajos de Carlos Pacheco y Jesús Merino y obras originales inspiradas en la obra de Carlos, realizadas por destacados dibujantes.

Además en el Pabellón de Ficzone habrá una zona propia para creadores de contenido que asisten al evento: Javier Olivares de La Botella de Kandor, Petruska, Kopurista, Moyorz, Jackwise, Armand Entreri y La personaje. Será un punto de encuentro en el que sus fans podrán hacerse fotos con ellos en un photocall.

VIDEOJUEGOS Y JUEGOS DE MESA

El público gamer podrá disfrutar de un pabellón con más de 200 puestos de juegos y torneos, además de contar con parada del Circuito Tormenta de League of Legends y Valorant.

Además, vendrán invitados muy conocidos en el mundo del streaming: Yuste, ElviraYuki, Moyorz, Kuentin, Corvus*Acudirán para stremear en el evento y encontrarse con sus fans; y se emitirá un programa de esportmaniacos desde el evento.

En otro pabellón se celebrará Meeple Factory, donde acudirán las principales editoriales de juegos de mesa y como invitado estrella asistirá Reiner Knizia, autor de más de 700 juegos de mesa (High Society, Llama, Piko Piko, El Dorado).

Junto a ello, parte del equipo de la reconocida editorial Devir presentarán un Devir Show, en el que anunciarán las novedades más esperadas por el público jugón.