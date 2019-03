Cs ficha al abogado del Estado cesado por el Gobierno de Sánchez por el 1-O

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este domingo el fichaje del abogado del Estado Edmundo Bal -apartado de la causa del "procés" por la pérdida de confianza del Gobierno- para ocupar el cuarto puesto en la lista por Madrid en las elecciones generales del 28 de abril.

Rivera ha realizado este anuncio en un Encuentro Ciudadano en el municipio madrileño de Majadahonda, donde ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

Edmundo Bal, que dirigió durante 16 años la acción jurídica del Gobierno en causas como la de los Pujol, el "procés" y la Gürtel, fue relevado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado por "pérdida de confianza" por sus discrepancias en la causa del 1-O.

Mientras Bal defendía acusar por rebelión en la línea de la Fiscalía, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, optó por los delitos de sedición y de malversación.

El presidente de Cs ha mostrado su "orgullo" por la semana de incorporaciones que ha tenido la formación naranja con la llegada de Marcos de Quinto y Sara Giménez. "Sigo pensando que eres un héroe Edmundo", ha señalado.

A continuación, Rivera ha apuntado que mientras el "aliado" de Sánchez es Quim Torra, él cuenta en su equipo con Bal, que fue "purgado" por el Ejecutivo socialista.

Así, el líder naranja ha calificado a Bal como un "crack" del que tuvo "buenas referencias" desde el primer momento. "Yo quiero ver el Gobierno de España y decir por fin: 'gente con talento'", ha recalcado.

Durante su intervención, Bal ha comenzado su discurso alegando que "lamentablemente" fue portada de los periódicos por un acto totalmente injusto" motivado "solo por cumplir con la obligación de una persona honrada".

"Justo cuando me cesaron estaba dolido, me llamó Albert y me dijo 'Eres un héroe'. Y dije 'no, absolutamente no'. No puede ser que llamemos a un héroe a quien simplemente quiere cumplir con su obligación", ha añadido.

Al tiempo que ha considerado que si, él es un "héroe", es que España se encuentra "muy mal y muy baja de valores".

"No se puede mentir a los ciudadanos españoles. Por eso me cesaron a mí. Querían que mintieran y me negué. Yo nunca miento", ha subrayado ante los aplausos de centenares de afiliados de la formación.

Bal ha afirmado que se siente "cómodo" en este proyecto y ha criticado que la política parece una "guerra de bandos", incluso de "bandas", en algunas ocasiones por la "descortesía y la mala educación". "Albert, es un placer decirte que sí", ha concluido.