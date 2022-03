F.González: Putin ha dado el mayor impulso a la UE hacia su necesaria unidad

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado este miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está creando un problema gravísimo" que le ha dado a la Unión Europea "el mayor impulso hacia su necesaria unidad".

En la conferencia inaugural del II Congreso Internacional "Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa", organizado por la Fundación Yuste, González se ha referido también a la importancia de "intensificar" las relaciones entre ambas.

Ha recordado que la población de los 27 miembros de la Unión Europea no es más del 6,5 por ciento de la mundial, que representa "un pequeño espacio de la geopolítica global" y en este contexto para América Latina "no hay nada más próximo que la identidad de identidades y cultura europea, que algunos no quieren ver pero lo sienten".

El expresidente, que ha hecho hincapié en que de sus 80 años, 60 han sido de compromiso político y de ellos 50 "muy vinculados" a América Latina, ha puesto en duda un concepto "que nunca ha sido verdad", como es que "a mayor desarrollo cultural, menos guerra".

En su conferencia, titulada "Democracia: contribuciones y riesgos en perspectiva europea, ha incidido en que los cimientos en los que se basó la recuperación de la democracia en Europa para contrarrestar "la patología de la guerra" fueron el respeto a los derechos humanos, Estado de derecho, primacía del respeto a la ley, concepto de ciudadanía y pluralismo democrático.

Por ello, ha asegurado que "un dictador o dictadora, alguien que viola los derechos humanos, que no respeta el pluralismo democrático y que se salta el Estado de derecho y no respeta la separación de poderes, no es ni de izquierda ni de derecha: es un hijo de Putin".

González ha señalado que "los Putines del mundo, que no son pocos, están urgiéndonos a unirnos, a ponernos de acuerdo y hacernos cargo, que ya somos mayores de edad, de nuestra propia seguridad y nuestra propia defensa".

A su juicio, Europa siempre ha mostrado temor "a hacerse cargo de sus responsabilidades" y, aunque ha reconocido que no es simple el debate, "si te encuentras con Putin, aquellos que quieren dar consejitos deberíamos llevarlos allí y convencer a Putin de que es un crimen de guerra destruir una ciudad o bombardear una maternidad".