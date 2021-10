F.González garantiza lealtad a Sánchez pero le pide más libertad de expresión

El expresidente del Gobierno Felipe González ha garantizado este sábado su lealtad al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y se ha puesto a su disposición, aunque ha hecho una defensa de su libertad de expresión y le ha pedido que estimule en el partido esa libertad para expresarse críticamente.

"Le pido que estimule la libertad de expresarse críticamente, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice. Así -ha asegurado- se construye un gran partido que representa a la sociedad".

González ha lanzado esa petición a Sánchez en su intervención en la inauguración oficial del 40 Congreso del PSOE, que se celebra en Valencia y que le ha acogido con una larga ovación cuando ha hecho su entrada en el recinto junto a otros dos ex secretarios generales socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia.

Tras las opiniones críticas que ha vertido a decisiones del Gobierno, el expresidente ha asegurado que el líder socialista sabe que está disponible para lo que necesite y ha recalcado su lealtad "con un proyecto político que encabecé durante 23 años como secretario general, 13 y medio como presidente del Gobierno y que ahora -ha dicho- encabezas tú, Pedro Sánchez".

"Sabe que digo lo que pienso y pienso lo que digo, y sabe además que no interfiero. Estoy disponible y ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino, sino que simplemente, de buena fe, opino si me preguntan", ha añadido.

Ha afirmado que de él se dicen muchas tonterías, aunque las que soporta peor son, ha dicho, "las de los nuestros".

En ese contexto ha recalcado que cree en el socialismo democrático, cuyo fundamento es la libertad, para asegurar que se siente libre porque dice lo que piensa y piensa lo que dice.

Por ello ha admitido que le gustaría hablar de muchas cosas, porque, después de tantos años al frente del PSOE y del Gobierno, "el cerebro se envenena y recibe información que la recicla en forma de respuesta".

"Y como uno no tiene que ser el que dé la respuesta, mejor te callas, aunque no siempre me callo", ha reflexionado entre risas de los asistentes al Congreso y antes de afirmar que a veces se hacen "interpretaciones interesadas" de sus palabras.

González ha hecho también una cerrada defensa de los logros de la Transición. "Me siento orgulloso de ser de los pocos que quedan de eso que se llama el régimen de 78. A mucha honra", ha añadido para ironizar a continuación que debería darse un premio a quien acuñó ese término porque les ayuda "no su intención, pero sí su torpeza".

Unas palabras interpretadas como alusión al exlíder de Podemos Pablo Iglesias por haber sido quien abanderó las críticas contra quienes protagonizaron la Transición.

Esta afirmación le ha llevado también a criticar al PP, ya que ha resaltado que el cambio fue posible gracias a pactos políticos en los que participaron partidos que dicen ahora defender la Constitución, pero no la cumplen al bloquear la renovación de órganos constitucionales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su defensa del texto constitucional le ha hecho asegurar, en referencia a las actitudes de los partidos independentistas catalanes, que su cumplimiento es la única garantía de libertad.

"Hemos de defender la Constitución y el ordenamiento jurídico como la base fundamental de la convivencia, y si alguien quiere cambiarla, que cumpla las reglas de juego para cambiarla, pero no de otra manera", ha advertido.

Sin citar expresamente en ningún momento la situación en Venezuela u otro país, ha subrayado que él siempre ha sido moderado excepto en una cosa: "Me repugnan los tiranos de cualquier sitio".

"Cuando defiendo la libertad y la democracia, no es para nosotros (...), sino para nuestros amigos allende las fronteras del Atlántico y no me importa que se disfracen con una bandera o con otra porque la tiranía es una abyección, una permanente violación de los derechos humanos, del Estado de derecho y de las reglas de juego de la democracia".

González ha lanzado igualmente una crítica al tipo de feminismo que algunos defienden al señalar que la exministra Carmen Alborch, a quien se había homenajeado previamente junto a otros destacados socialistas ya fallecidos, fue ejemplo "de ese feminismo que de verdad ha hecho avanzar la igualdad".

"Con esa vocación de transversalidad y firmeza que es imposible verlo agresivo, sino reivindicativo, firme y alegre; ese feminismo -ha apostillado- que caracteriza la lucha que se ha venido dando dentro del PSOE".

El expresidente ha recordado algunos de los hitos de su trayectoria como secretario general desde el Congreso de Suresnes de 1974, donde ha reconocido entre bromas que fue elegido "por exclusión", y ha reivindicado logros como la sanidad o la educación universal.

A su juicio, "la prioridad de las prioridades sigue siendo fortalecer el sistema nacional de salud", como cree que se ha puesto de manifiesto con la pandemia de coronavirus.

Una situación a la que se tuvo que enfrentar Sánchez y que ha dicho que es más compleja que cualquiera a la que él tuvo que hacer frente durante su etapa en la Moncloa.

El expresidente ha abogado asimismo por un pacto social del siglo XXI y ha instado a responder al neoliberalismo no con el "neopobrismo", sino con un sistema social y económico eficiente.