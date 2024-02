FFIB abre expediente por la expulsión del entrenador del UE Petra y da 6 días a las partes para pronunciarse

El Comité de Competición de la Federación Balear de Fútbol ha abierto un expediente ordinario por la expulsión del entrenador del UE Petra por una supuesta discriminación lingüística y da seis días al club y a la colegiada para que presenten las pruebas y alegaciones que consideren oportunas.

El comité abre el expediente, según han señalado desde el organismo, para clarificar los hechos ocurridos en el partido entre UE Petra B y CE Cardassar Atlètic de categoría alevín y de conformidad con la normativa vigente de la Ley del Deporte Balear.

Una vez recibidas las alegaciones y pruebas el órgano instructor emitirá una propuesta de resolución. Posteriormente, los interesados dispondrán de un término de alegaciones por plazo de 10 días hábiles. Finalmente, será el órgano disciplinario quien deberá resolver, atendiendo a todo lo actuado en el procedimiento.

Cabe recordar que la polémica se inició a raíz de la expulsión, el pasado sábado, del entrenador del UE Petra por, supuestamente, dirigirse a la colegiada en catalán, cuando poco antes había protestado en castellano una decisión arbitral.

El club denunció los hechos recogiendo el acta del partido que enfrentó a UE Petra y el Club Cardassar Atlètic. En dicho documento, la colegiada indicó que el entrenador pasó a hablar en catalán en el descanso después de ser amonestado por decir "esto es de vergüenza".

Según consta en acta, la árbitro le pidió que hablara en castellano, aunque el entrenador "perpetuó su dialecto". Al no conseguir que cesara y percibir "ciertas faltas de respeto" y "desobedecer indicaciones", le expulsó.

El club admitió que efectivamente se produjo esa conversación en la que la colegiada le pidió al entrenador que se expresara en castellano, aunque no "de forma educada". Además, de acuerdo a UE Petra, la árbitro le trasladó "estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano".

Tras la polémica, la FFIB defendió la necesidad de que en los campos de fútbol "se aplique el sentido común del respeto lingüístico en todo momento".