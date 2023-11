El festival de videoarte Loop de Barcelona programa 116 artistas

El 21 festival de videoarte Loop de Barcelona, que se celebra desde este martes al 24 de noviembre, ha programado a 116 artistas en una edición en que la crisis del ecosistema y la recuperación de la memoria figuran entre las principales temáticas.

El festival se celebra en 58 espacios de la ciudad y entre las instalaciones que se podrán ver están las de José Val del Omar en el Museu Frederic Marès y de Tao Hui en el Museu Picasso, que dialogarán con las colecciones de estos centros.

Los cineastas Joao Pedro Rodrigues y Joao Rui Guerra da Mata exploran Lisboa a través del filme 'Los años verdes', títulos fundacional del nuevo cinema portugués, y el trabajo de Lotty Rosenfend recuperará la memoria de la dictadura chilena 50 años después del golpe de estado.

Otras obras que se verán durante el Loop son 'La màquina i la flor', de Pau Faus, y 'We are here', de Camila Flores-Fernández, en La Casa Elizalde, que finalizan el proyecto europeo A-Place.

En el marco del Loop presentan sus propios proyectos equipamientos culturales como el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), que inaugura la retrospectiva de Daniel Steegmann; la Fundació Tàpies con la muestra 'Roman Ondak', y el MNAC, con 'Homeland', de Mabel Palacín.