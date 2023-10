El Festival de Sitges premia a la argentina 'Cuando acecha la maldad' como mejor película

La película argentina 'Cuando acecha la maldad', del director Demián Rugna, se ha coronado como mejor película de la Sección Oficial Fantàstic del 56 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en un palmarés muy repartido, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

'Cuando acecha la maldad', protagonizada por Ezequiel Agustín Rodríguez y Demián Salomón, cuenta como dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio.

El jurado, compuesto por Ana Torrent, Kim Newman, Jérôme Paillard, Alexandra Heller-Nicholas y David C.Fein, ha concedido un premio especial 'ex aequo' al filme británico 'Stopmotion', de Robert Morgan, por su explotación creativa del lado oscuro de la creatividad, y al francés 'Vermin: la plaga' por ser "una película de monstruos poderosa y política".

El realizador Baloji ha sido premiado como mejor director por 'Omen', y en la categoría de interpretaciones los galardones han recaído en Kate Lyn Sheil como mejor actriz por 'The Seeding' --con una mención especial para Zafreen Zairizal por su papel en 'Tiger Stripes'-- y en Karim Leklou como mejor actor por 'Vincent debe morir'.

El jurado ha reconocido a 'Late Night with the Devil', de los hermanos Cairnes, con el premio al mejor guión; a 'La Morsure' con el de la mejor fotografía; a 'Club Zero' con el de mejor música, y a 'El reino animal' con el de mejores efectos visuales.

Se han concedido dos menciones especiales por parte del jurado a los filmes 'Riddle of Fire', porque "hizo muy contento" al jurado, y a 'Moscas', por mostrar el lado feo de Buenos Aires.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)