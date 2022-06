El Festival de Sitges homenajeará a 'Tron' y tendrá filmes de Dario Argento y Quentin Dupieux

Se celebrará del 6 al 16 de octubre

El 55 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 6 al 16 de octubre, se adentrará en los mundos virtuales de 'Tron' para celebrar el 40 aniversario de la película, y tendrá en su programación los nuevos filmes de Dario Argento, Quentin Dupieux y Peter Strickland.

'Tron', dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por Jeff Bridges, inspira el cartel de la nueva edición del festival, elaborado por la agencia China Madrid, han explicado este martes en rueda de prensa el director del festival, Àngel Sala, y la presidenta de la fundación, Mònica Garcia.

Entre los primeros títulos confirmados para la Sección Oficial del festival figuran 'Occhiali Neri', de Dario Argento, una década después de su último trabajo, en el que una joven invidente con la ayuda de un niño intentan acabar con un asesino en serie en un filme protagonizado por Ilenia Pastorelli y Asia Argento.

El francés Quentin Dupieux presentará en Sitges sus dos últimas películas 'Incroyable mais vrais' y 'Fumer fait tousser', ésta última una sátira del cine de superhéroes, y que supone el regreso del director tras ser una de las sensaciones en 2020 con 'Mandibules'.

Otro habitual de Sitges es el británico Peter Strickland, que presentará su trabajo 'Flux Gourmet', que se centra en un colectivo gastronómico, sus inquietudes artísticas y lucha de poder, en una edición en la que se proyectará la ópera prima de la finlandesa Hanna Berghol, 'Hatching'.

VÁZQUEZ Y HAZANAVICIUS

Otro debut que se proyectará en Sitges será 'Les cinq diables', de Léa Mysius, protagonizada por Adèle Exarchopoulos y Daphne Patakia, y el director gallego Alberto Vázquez presentará su largometraje de animación antibelicista 'Unicorn Wars'.

La película inaugural del Festival de Cannes, 'Coupez!', de Michel Hazanavicius, remake de 'One cut of the dead' y con Romain Duris y Bérénice Bejo, también estará en la programación de Sitges.

El festival recuperará la sección Órbita, dedicada al thriller, y tendrá las surcoreanas 'Hunt', el debut en la dirección de Lee Jung-jae, protagonista de 'El juego del calamar', y 'The Roundup', de Lee Sang-yong, la película coreana más taquillera del año.

WOMAN IN FAN

El programa Woman in Fan para la visibilización e incorporación de la mujer presenta una convocatoria para la realización de un corto-teaser, que debe servir como muestra de una idea de largometraje de corte fantástico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La iniciativa amplía de este modo su campo de trabajo de actuación hasta la producción cinematográfica para apoyar el trabajo de las cineastas dentro de la industria del género fantástico, y la comisión de evaluación seleccionará diez proyectos de entre los presentados, de los que saldrá un ganador.