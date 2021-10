El Festival de Sitges abre este jueves con la inaugural 'Mona Lisa and The Blood Moon'

El Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya se iniciará este jueves con la película inaugural 'Mona Lisa and the Blood Moon', de Ana Lily Amirpour, en una edición que contará con 269 títulos --169 largometrajes y 100 cortometrajes-- con las últimas tendencias en el género, una importante presencia de producciones dirigidas por mujeres y un aforo limitado al 70% por la pandemia.

Además de 'Mona Lisa and the Blood Moon', de Amirpour, el festival ha cifrado en 47 las mujeres directoras presentes en el festival con títulos como 'Censor', de Prano Bailey-Bond; 'Silent Night', de Camille Griffin, 'Here before', de Stacey Gregg; 'She will', de Charlotte Colbert; 'Titane', de Julia Ducournau, y 'Bloodthirsty', de Amelia Moses.

El Festival de Sitges, que se celebrará hasta el 17 de octubre, ha impulsado este año el programa 'Women in Fan' que quiere aumentar y visibilizar la presencia de la mujer en el cine de género y producirá anualmente un cortometraje escrito y dirigido por mujeres.

Otras películas que se podrán ver en el festival son 'Belle', de Mamoru Hosoda; 'Halloween kills', de David Gordon Green; 'The deep house', de Julien Maury y Alexandre Bustillo; 'In the Earth', de Ben Weathley; 'The trip', de Tommy Wirkola; 'Last night in Soho', de Edward Wright; 'Prisoners of the Ghostland', de Sion Sono, y la película de clausura, 'El caballero verde', de David Lowery.

En el plano de las producciones españolas estarán presentes 'Veneciafrenia', de Álex de la Iglesia; 'El páramo', de David Casademunt; 'Visitante', de Alberto Evangelio; 'Tres', de Juanjo Giménez Peña; 'La abuela', de Paco Plaza; 'Y todos arderán', de David Hebrero, y la 'premiere' de cuatro relatos de la revisión de 'Historias para no dormir'.

Entre los premiados en esta edición del festival figuran los directores Mamoru Hosoda, Carlos Saura, Lucille Hadzihalilovic, el compositor Roque Baños y los intérpretes Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba.

La edición de este año tiene como leit motiv la bestia interior y el hombre lobo y en el festival se recuperarán obras 'El hombre lobo', de George Waggner; 'El bosque del lobo', de Pedro Olea; 'Aullidos', de Joe Dante, y 'Un hombre lobo americano en Londres', de John Landis, entre otras.

El festival mantendrá esta edición, como ya ocurrió el año pasado, un formato híbrido con un total de 53 películas disponibles en línea.