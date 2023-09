El festival de libros y música Bookstock celebra su sexta edición a principios de octubre

El festival Bookstock celebrará su sexta edición del 6 al 8 de octubre en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Serán tres jornadas dedicadas a la literatura y la música con presentaciones, charlas, conciertos, talleres y una exposición, todas ellas actividades de acceso libre --mediante invitación a través de la plataforma Entradium-- que reunirán a "importantes nombres propios del panorama nacional".

Juan Gómez Bárcena, Alana S. Portero, Juan Luis Arsuaga, Cristina Morales, Sabino Méndez, Gabi Martínez, Alba Carballal, Juan Manuel Gil, Juan Vilá, Eva Hache, Jesús Carrasco, Mariano Peyrou, Ana Chufa y Dogo, entre otros, son algunos de los autores y artistas confirmados en una programación que "se irá desvelando del todo en las próximas semanas", ha puntualizado la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa. Los horarios son viernes de 16,00 a 21,00 horas; sábado de 10,00 a 21,00 y domingo de 10,00 a 15,00 horas.

Esta cita, organizada por las revistas Jot Down y Mercurio, con el apoyo de la Universidad de Sevilla, incluirá la presencia de una treintena de editoriales independientes que pondrán a disposición de los visitantes su fondo de catálogo. "Otro factor que aportará calidad y difusión a esta edición será el hecho de hacerla coincidir, compartiendo ubicación y parte del programa, con el evento Ciencia Jot Down", ha confirmado la US.

Entre los bloques destacados de la programación de Bookstock 2023, cuyo cartel es obra de la ilustradora Laura Rubio, figura una serie de presentaciones que cuentan con la colaboración de la editorial Seix Barral. Asimismo, esta edición de Bookstock acogerá varias conversaciones entre autores y autoras, que charlarán sobre libros también recientemente publicados.

El paleontólogo y Premio Princesa de Asturias de investigación Juan Luis Arsuaga hablará con el escritor Jesús Carrasco en torno a la evolución de la anatomía humana vista desde la ciencia y el arte. Asimismo, los divulgadores científicos, investigadores y docentes Néstor Sánchez y Bernardo Ortín presentarán su libro 'Primero dormir, después soñar', obra que ofrece una perspectiva única para comprender y abordar el insomnio.

Este año también se rescata el ciclo 'RECopilados' que, coordinado por el crítico cultural Fran G. Matute, pretende revitalizar el viejo ritual de compartir canciones cruzándolas con la literatura. Bajo esa premisa se ha reunido a un grupo de autores que, a lo largo de 60 minutos, repasarán su trayectoria artística a través de una muy personal selección musical en forma de playlist, que se escuchará y comentará en vivo.

En esa misma apuesta por los dos ámbitos que constituyen la esencia del festival se presentará el libro 'Por un penique de fresas', del músico y escritor Enrique Sánchez, una investigación sobre la semilla del disco que cambió a The Beatles y su conexión con Andalucía a través de las míticas canciones 'Penny Lane' y 'Strawberry Fields Forever'.

La música en directo pondrá el cierre festivo a las noches del viernes y el sábado en Bookstock, con el patio del Cicus como escenario. El viernes 6, Juan Diego Fuentes, alias Dogo, presentará 'Autopugilística', donde reflexiona sobre la lucha contra uno mismo en una escenografía que simula un ring de boxeo. Les seguirán, el sábado 7, Ana Chufa y Juano Azagra, actuación en la que la exmiembro del grupo de culto 'La Chufa Lisérgica' presentará las canciones de su nuevo álbum.

La sexta edición de Bookstock ofrecerá también una exposición fotográfica a cargo de Juan Barte bajo el título 'Ciento ochenta grado, una serie de artistas que protagonizaron la segunda mitad de los años 60 y primera de los 70, que apostaron por la experimentación y la ampliación de límites y cuya obra se recupera en esta serie.

Finalmente, la US ha destacado los dos talleres que incluirá Bookstock 2023 y para los se abrirá el plazo de inscripciones con un coste de cinco euros. Bajo el título 'Mujeres que hicieron música', la escritora y periodista Patricia Godes, pionera en el análisis de la historia musical con perspectiva de género, abordará esta cuestión en tres sesiones. Asimismo, el artista Omar Janaan impartirá el taller de historietas 'Ríete de todo', tanto en versión para niños como dirigida a adultos.