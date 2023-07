'El Festival III (The Final Jotdown)', de Isabel Palacín, ganador de la VI edición de 'Belchite de Película'

El cortometraje 'El Festival III (The Final Jotdown)', de Isabel Palacín, ha resultado ganador de la VI edición de 'Belchite de Película'. La obra está guionizada por Florida y Hermoso y los premiados recibirán 1.500 euros.

"Es una historia valiente y con una ejecución cinematográfica impecable. Nos ha gustado cómo ha estado hilado el guion, el ritmo que tiene, los temas arriesgados que aborda, de denuncia y sátira, y la innovación a la hora de tratar la jota", ha asegurado el jurado de la edición, según han apuntado desde la organización en una nota de prensa.

Este año han concurrido alrededor de 170 personas, distribuidas en 20 equipos procedentes de Pamplona, Barcelona, Tarragona, Murcia, Málaga, Madrid, Castellón, Álava, Huesca, Teruel y Zaragoza.

La pieza audiovisual del equipo zaragozano 'Somos gente moderna', capitaneado por Palacín, también ha conseguido el premio especial Universidad San Jorge al 'Mejor guion'.

El 'Accésit' del concurso, premiado con 600 euros, organizado por el Ayuntamiento de Belchite, ha recaído en 'En la luna', del equipo Indomita Films, que dirigen Agustín Monllor y Enrique García. Este corto también se ha alzado con el 'Premio del Público'. Como novedad, este año la cuantía de este galardón pasa de 600 a 900 euros, gracias al convenio de colaboración entre Aragón TV y 'Belchite de Película'.

El premio 'Me toca la fibra', otorgado por Embou, ha sido para 'Que no se acaben los días', dirigido por Ray Yanes (del equipo 'El pajar de Fuendetodos'). Los galardones 'Mejor interpretación femenina' y 'Mejor interpretación masculina' han reconocido los papeles de los protagonistas del cortometraje 'A escaparrar': Mónica Marín en el personaje de Nadine y Pablo Beltrán en el de Eoin.

Por otra parte, el jurado ha concedido una mención especial por su trabajo al cortometraje 'El duelo', dirigido por Andreu Corberà.

'AUSTROHÚNGARO'

Todas las piezas audiovisuales presentadas a concurso han sido grabadas y editadas en Belchite en el transcurso de 24 horas. Además, los equipos han tenido que introducir en al menos una escena el concepto 'austrohúngaro' y un fajo de billetes que suman un millón de euros.

Se trata de un guiño que la organización del certamen ha querido hacer a Luis García Berlanga, ya que el término 'austrohúngaro', fetiche del director, ha aparecido en prácticamente toda su filmografía, y el dinero, elegido como objeto de esta sexta edición, ha sido un leitmotiv de sus películas.

"Estamos muy satisfechos por haber batido récords un año más. Cada edición, nos llegan inscripciones de nuevas comunidades autónomas, el ambiente que se vive en Belchite es muy positivo y todos los equipos se lo toman muy en serio, cumpliendo las normas", ha comentado el director del festival, José Ramón Mañeru.

DINAMIZAR EL TERRITORIO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha recalcado "la importancia de citas como 'Belchite de Película', ya que ayudan a dinamizar el territorio, a situarlo en el mapa y a potenciar la cultura y el audiovisual, especialmente entre los jóvenes".

El jurado encargado de valorar las piezas audiovisuales ha estado integrado por Alejandro Alonso, director cubano, graduado en Dirección Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba); Ramón Barea, actor, dramaturgo, director de teatro y realizador cinematográfico; y Nacho Carballo, asesor de Industrias Audiovisuales de la Comunidad de Madrid.

También por Ana Mainar, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Belchite; Natalia Martínez, jefa del Departamento de Fomento del Audiovisual y Nuevos Proyectos de Aragón TV; Alejandro Pérez, director y graduado en Dirección Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba); y María Salgado, directora, productora, guionista y montadora.

PREMIO PARA LUISA GAVASA

Fuera de concurso, la actriz Luisa Gavasa ha recibido el Premio Belchite de Película Trayectoria en reconocimiento a su extensa carrera profesional.

Gavasa, nacida en Zaragoza, ha actuado sobre las tablas de pequeños y grandes teatros de todo el país. Su última gira fue con 'La Casa de Bernarda Alba' (2021-2022), donde dio voz a María Josefa, madre de la protagonista. A ello se suman sus numerosas apariciones en series y ficciones televisivas, cortometrajes y largometrajes.

Pedro Almodóvar, Pedro Masó, Agustí Villaronga, Javier Fesser, José Luis Garci o Julio Medem son solo algunos de los directores con los que ha rodado. También Paula Ortiz, con quien trabajó en 'La Novia' interpretando a una madre coraje que le valió el Goya y el Feroz, la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Premio Simón a Mejor interpretación.

La actriz aragonesa, emocionada, ha agradecido este reconocimiento al festival y ha expresado que "todo lo que viene de Aragón me ilusiona especialmente, porque me encanta ser profeta en mi tierra. Me siento profundamente querida por los festivales, los medios de comunicación y la gente en general. Este premio no deja de ser una manifestación de amor de Belchite, una localidad que tiene un lugar muy especial en mi corazón".