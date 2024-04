El Festival de cine y medio ambiente Ecozine vuelve a Pamplona del 8 al 11 de abril

Se proyectará la nueva película del pamplonés Oskar Alegría, 'Zinzindurrunkarratz'

El Festival Internacional de cine y medio ambiente Ecozine Film Festival vuelve a Pamplona del 8 al 11 de abril. Este festival, promovido por el equipo de Educación Ambiental municipal, tiene por objetivo generar un espacio de encuentro en torno a la cultura y el medio ambiente. Se proyectan documentales y cortometrajes de temática ambiental, con la oportunidad única de dialogar con sus directores y directoras. La Sección Oficial, abierta a la participación de la ciudadanía, se muestra en los cines Golem Baiona, a las 19.30, con entrada libre.

El festival se abre este lunes 8 con la película documental 'Nuked' (Bombardeado), de Andrew Nisker. A pocas semanas del éxito de 'Oppenheimer' en los premios Oscar, el filme muestra la que fue, de alguna manera, una continuación de aquella historia: las pruebas nucleares estadounidenses en un atolón paradisíaco del Pacífico y las consecuencias para las gentes que allí habitaban. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos detonó 67 armas nucleares sobre el atolón de Bikini, en las islas Marshall, "y las consecuencias todavía afectan a la población cuatro generaciones después, cuando el cambio climático plantea una nueva amenaza".

La propuesta del martes 9 es 'Water for life' (Agua para la vida), de Will Parrinello. Este documental nos traslada a Chile, Honduras y el Salvador y "a los conflictos causados allí por grandes proyectos hidráulicos y de minería". "El filme explora la colisión entre los derechos sobre el agua, las creencias indígenas y la extracción de recursos a través de las vidas de tres líderes comunitarios de América Central y del Sur. Los protagonistas se enfrentan al acoso y amenazas de muerte mientras luchan por sus derechos", describe en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

La edición de este año alberga un espacio especial para el "producto local", representado por la nueva película del pamplonés Oskar Alegría, 'Zinzindurrunkarratz'. El filme, que se proyecta el miércoles 10, "recorre los caminos de un tiempo que parece perderse en el olvido, un tiempo de presencia de lo natural, la poesía, las raíces y un burro. Un cineasta decide recorrer el camino de los boyeros que los pastores de su pueblo utilizaban para llegar a las montañas, pero no encuentra a nadie vivo que pueda indicarle la ruta exacta. Su idea es también filmar el viaje con la vieja cámara super-8 de su familia, pero descubre que, tras 41 años en desuso, ya no puede grabar sonido. El camino olvidado y la cámara muda se convertirán en los protagonistas de un viaje lleno de recuerdos, interrogantes y silencio".

En un escenario cercano se sitúa la siguiente y última proyección del ciclo, el jueves 11, el documental 'Donde quisimos vivir', de Lucía Castillon y Ana Valle del Río. La obra evoca la vida pasada y presente de pueblos aragoneses "que vieron su existencia amenazada o truncada por los embalses". El documental enseña cómo en cuatro pueblos "debieron rehacer su vida lejos del hogar y soportar que el paso del tiempo convirtiera sus pueblos en lugares olvidados".

En esta misma jornada se ofrece la oportunidad de ver el corto ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2024, 'To bird or not to bird', de Martín Romero, en el que un grupo de aves "nos devuelve una caricatura grotesca de nuestra manera de vivir y de sus consecuencias". Y además, el corto 'Vuelta a Riaño', de Miriam Martin, recoge el testimonio de residentes en un valle que se convirtió en embalse.

Al finalizar cada sesión de Ecozine se llevará a cabo un encuentro con parte del equipo de creación de la película que compartirá las experiencias vividas y las situaciones a las que se enfrentan. Para reservar entrevistas con organización y directores, se puede escribir al correo i.alfaro@pamplona.es o llamar al teléfono 948 420 984 (Iosu Alfaro).

SECCIÓN JOVEN

La edición está acompañada por la sección joven, que este año cuenta con 1.113 estudiantes participantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos. Se proyectan cortometrajes inéditos en nuestro país, en versión original subtitulada, sobre las repercusiones de nuestros hábitos en el medio ambiente, "para comprender que la solución y la transformación depende de las personas y de las instituciones".